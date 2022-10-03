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內地南北兩重天 氣象台同日發布寒潮及高溫預警

社會熱點 13:28 2022/10/03

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內地天氣異常，2日起北方提前降溫10度以上，南方部分地區卻持續高溫。中國中央氣象台2日同時發布寒潮及高溫預警，也是首度在同一天發布兩種冷熱不同的預警。

中國中央氣象台表示，由於中國中、東部大部分地區先前氣溫較往年同期明顯偏高，而南方的大範圍高溫天氣將持續到4日。因此，當地多個省分在十一長假的後半段將出現劇烈降溫。

綜合中國媒體報導，直到今天上午，中國中央氣象台仍持續發布寒潮藍色預警。而連續兩天的預警都指出，直到6日前，中國中、東部大部分地區氣溫將普遍下降8至12度，北部及中部部分地區則降溫12至16度，東北及華中少數地區更可能下降18度或以上。

內地南北兩重天 氣象台同日發布寒潮及高溫預警

國慶假期南方多地或破最高溫紀錄 4日起局部地區降溫超20℃

鄱陽湖水位跌至7.1米創歷史新低 江西首發枯水紅色預警

同一時間，中國中央氣象台2日也發布高溫黃色預警，是9月30日以來連續第3天發布的高溫預警。河南南部、安徽、浙江中西部、福建西部、江西、湖南中北部、湖北中東部等地可能出現35至40度高溫，並將持續到今天，局部地區氣溫更可能超過40度。

中國中央氣象台並提到，10月1至2日間，江西、湖北、河南、安徽、浙江、湖南、福建等省共247個氣象站測得的最高氣溫，都創下10月份的歷史新高。

有中國氣象專家對此發出提醒，指這波「斷崖式降溫」的寒潮影響範圍廣，且降溫劇烈，加上目前中國正值十一長假，出外旅遊人數多，須防止冷熱劇烈交替引發的身體不適。

責任編輯：李冰琪

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