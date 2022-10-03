【十一國慶】內地本地及周邊遊訂單較中秋翻倍 多個景區爆棚

內地國慶假期出行需求明顯釋放，多地景區已約滿，或達到疫情期間規定的承載量上限。平台數據顯示，假期首日，整體旅遊產品訂單較中秋假期首日增長125%。

據澎湃新聞報道，上周六（1日）至周二（4日），北京故宮博物館的門票已約滿，5日尚有門票可訂。蘇州博物館本館國慶7天假期的門票均已售罄，一直到周六（8日）才有可購門票。蘇州博物館西館（含探索體驗館）則連下周日（9日）均已約滿。

多地景區達疫情期間規定承載量

據北京玉渡山風景區官微周日消息，玉渡山風景區按照單日最大承載量的75%進行限流開放。10月2日預約人數已達疫情期間規定承載量上限。

黃山風景區周日門票預約數量已達最大承載量，按照限量、預約、錯峰要求，停止預約。按之前公告，黃山風景區2022年「十一」黃金周日接待遊客最大承載量控制在2.5萬人以內。

飛豬數據顯示，國慶假期前兩日，高星酒店訂單量較中秋假期前兩日增長超60%，「酒店+餐飲」、「酒店+景點門票」、「酒店+SPA」等「酒店+X」類多元化組合商品的購買人次增長超50%。分區域看，浙江、江蘇、上海、福建、廣東、重慶、湖南等省份酒店預訂增速較快。

本地、周邊訂單較中秋增長98%

據攜程平台數據，假期首日，整體旅遊產品訂單較中秋假期首日增長125%。其中，本地、周邊訂單增長98%。

本地游景區門票預訂最多的城市為：北京、上海、成都、廣州、重慶、南京、青島、蘇州、深圳和杭州，其中來自90後和00後的訂單佔比近半。在上述城市的景區中，博物館/展覽館、動植物園近三天在攜程平台的相關搜索熱度環比增長40%。

同程旅行數據則顯示，部分郊區熱門度假酒店在國慶假期已經一床難求。

值得一提的是，今年「十一」假期本地游周邊游中，不少「景區+劇本殺」的融合型文旅項目吸引了大批年輕遊客，成為今年「十一」的市場新爆點。親子游是「十一」最熱門的出行客群之一，今年「十一」假期，動物園是親子遊客最喜愛的景區類型。同程旅行數據顯示，「十一」假期首日，國內動物園旅遊熱度同比上漲178%，訂單量按年上漲31%。廣州動物園、八達嶺野生動物園、上海動物園、珠海長隆海洋王國和北京野鴨湖國家濕地公園成為假期首日最熱門的動物園。

攜程研究院高級研究員沈佳旎認為，今年國慶假期，遊客將視線更多地放在了本地和周邊，這也將挖掘出本地周邊游市場的可能性和深度潛力。對於景區、酒店等旅業商家來說，這個長假將是展現自身從業能力和服務水平的賽場，如何以新亮點吸引本地客群重遊，抑或是以高水準的服務鞏固客群，這些課題都將在假期後得到市場的檢驗。

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責任編輯：袁瑋婧