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【中共二十大】網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽

國情動向 16:31 2022/10/03

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中共二十大10月16日召開前夕，社交媒體流傳96歲的前國家主席江澤民的生日照，背景則是國家主席習近平、總理李克強敬獻的祝壽花籃。照片中的江澤民氣色狀態尚可，但不能確認是否今年8月的生日所攝。

二十大按照慣例將邀請黨內元老參加開幕式，暫時不知道江澤民會否參加。

生於1926年8月17日的江澤民最近迎來96歲生日。社交媒體流傳兩張照片，一張是江澤民和夫人王冶坪坐在藤椅上，背後站立一人，但沒有露臉，背景則是國家主席習近平與夫人彭麗媛，以及總理李克強和夫人程虹敬獻的花籃，上書「祝江主席生日快樂」。

另一張照片則是祝壽廳的佈置，採用傳統的紅色，禮堂中間一個「壽」字，擺有壽桃和蛋糕，兩側則是祝壽花籃，一邊是習近平和彭麗媛，以及上海市委、市政府敬獻，另一邊則是中共中央辦公廳，以及全體醫護和工作人員，均上書「祝江主席生日快樂」。

無法確認兩張照片是否為今年8月拍攝。江澤民最近兩次現身公開場合，其一是2019年7月29日到八寶山革命公墓送別政治「老搭檔」李鵬，其二是同一年10月1日出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會。

目前，也暫時未知江澤民會否參加即將舉行的二十大。按照慣例，中共黨代會將邀請黨內元老參加開幕式，暫時不知道江澤民會否參加二十大開幕式。五年前的中共十九大，江澤民參加。但去年的百年黨慶，他並沒有亮相。

責任編輯：蒯宇澄

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