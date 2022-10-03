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中共中央黨校設機構專責對外傳播 以習思想講好中國故事

國情動向 17:33 2022/10/03

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中央黨校要求以習思想為指導，對外講好中國故事。

中共中央黨校成立專門的對外傳播機構，以構建融通中外的中國華語、中國敘事體系，並要求以習近平思想為指導，講好中國故事，提升國際話語權。

內媒報道，由中央黨校（國家行政學院）文史部主辦的首屆「文化強國高端論壇」上月下旬在北京舉辦，會上宣布成立「中華文明與中國道路研究中心」、「國際傳播研究中心」，並以中國道路的文明根源與話語傳播為題，探討中國道路的文明根源，構建融通中外的中國華語和敘事體系，提升國際傳播能力。

中央黨校副校長謝春濤指，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足中華文明深化中國道路的學理研究，加快構建中國華語和中國敘事體系；加快構建對外傳播話語體系，講好中國故事，提升國際話語權；要錘煉一批思想性學術通才，形成一支具有跨學科、跨文明交流能力的人才隊伍。

該校文史部主任李文堂指，近年一系列國際對抗與衝突，突顯了話語權的重要性，中國道路的一些原創性概念提出來，得到廣泛傳播，但學術話語建構尚未完成，這不僅是黨的理論建設問題，更是文化領導權問題。只有產生大批有思想的學者、記者、教育家、外交官等，中國才可能掌握與傳播自己的話語體系。

責任編輯：陳建錫

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