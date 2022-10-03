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【十一國慶】民宿價格暴漲逾10倍 天價「京郊遊」貴過歐洲

社會熱點 21:15 2022/10/03

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近年因疫情因素，內地假期本地遊、周邊遊需求大增，國慶假期住宿價格飆升逾十倍，有京郊民宿升至萬元（人民幣，下同）一晚，不少網民哀歎已經貴過歐洲遊。

據每日人物報道，近幾年，受到疫情等因素影響，不少北京遊客都取消了出京計劃，只能選擇去北京周邊轉一轉。今年的國慶假期，使得這種趨勢更加明顯。

報道指，在北京工作的柏辰（化名）原本國慶計劃去懷柔區的雁棲湖看落日，結果發現6月住過一次的普通民宿已經由500多元漲到2000多元，臨近國慶更是出現了7000多元的天價。並且最後發現再貴也與她無關，即使這麼貴，仍然訂滿了。

被天價民宿打亂國慶假期計劃的人不在少數，報道引述一全職媽媽表示，「民宿基本沒什麼服務，不太能和專業酒店相提並論。城裏那些五星級總統套房也就一萬出頭，現在這些民宿的價格，簡直應該向物價局投訴。」

民宿農村房子甚至無衛生間

報道指，這些京郊民宿就是農村小房子，內部甚至沒有衛生間，要出房門走上好一段路才有廁所，甚至還需要跟別的房客共用。然而仍然有很多人排隊去爭搶這些民宿，由於預訂人數眾多，很多人想在攜程等App上預訂，卻發現很難搶到房。有些民宿，甚至需要充值幾萬塊成為會員，才能擁有預訂的資格。

一些沒搶到房間的網友們，也能找到一些安慰，有網友表示——原來歐洲游的價格逐漸變成國內游，現在這價格，都只能京郊遊了。

據美團發布的國慶出遊報告，防疫常態化下，用戶出行決策時間明顯縮短，長假期間的出遊「臨時化」特徵愈發明顯。有七成用戶表示，今年國慶將選擇省內、市內游，「打卡景點樂園、泡酒店宅民宿、吃喝玩樂探店」成為受訪用戶「即興度假」的主流選擇。

假期前一周，「本地游、周邊游」等關鍵詞搜索量環比暴漲440%。北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯，如北京四合院、上海老洋房等具有城市特色的民宿，瀏覽熱度增長超過200%。

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責任編輯：袁瑋婧

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