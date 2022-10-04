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北京馬拉松停辦兩年後下月恢復舉辦 民眾期待防疫鬆綁

社會熱點 13:01 2022/10/04

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已停辦兩年的北京馬拉松昨日（3日）晚間宣布，今年將於11月6日恢復舉行。根據組委會規定，起跑後不必戴口罩。儘管這次大眾選手只開放給北京居民，一些網民仍樂觀認為，防疫政策整體趨向開放。

北京馬拉松由中國田徑協會與北京市體育局主辦，其官方微博昨晚宣布，2022貝殼北京馬拉松將於11月6日7時30分在天安門廣場起跑。選手報名工作將於10月4日10時正式啟動，7日10時截止。

賽事組委會稱「科學評估疫情風險」，相關防疫政策要求包括：健康碼無異常；10月20日前完成新冠疫苗加強針接種；須在領取參賽物品當日，出示24小時內核酸檢測陰性證明；參賽選手須進行賽前10日內流行病學史篩查無異常等。

此外，參賽者須在11月6日比賽日入場時，出示24小時內核酸檢測陰性證明；並在賽後48小時內完成一次核酸檢測。

賽事期間，參賽選手須科學佩戴口罩，保持1米以上社交距離。起跑後可不戴口罩。

這是北京馬拉松因疫情在2020年和2021年改為線上賽以來，首次確認恢復比賽。也是2022年初北京冬奧以來，舉辦的又一場大型體育賽事，時間在中共二十大結束後。

對於北京馬拉松恢復舉辦的消息，有些網民認為「期盼如期舉辦就好」，有網民質疑「就不擔心11月初，會有疫情？」還有網民表示，「不糾結選手要求，看大方向。日趨開放」，期待這可能意味著防疫政策「終於要翻頁了」。

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責任編輯：尹航

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