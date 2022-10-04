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據報美本週公佈對華芯片制裁新措施 重擊中國AI等發展

國情動向 13:26 2022/10/04

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中美科技戰角力持續。據報美國拜登政府本週將宣布新措施，限制中國企業取得可用於高效能運算的技術。這是美方最新且強力的相關舉措，用於阻止北京藉美國技術升級超級電腦與AI人工智慧。

「紐約時報」引述多名知情人士透露，新措施最快可能本週宣布，將是拜登政府為阻止中國取得先進半導體技術而採取的一些最重要步驟。新措施將以川普時代打擊中國電信巨擘華為的規定為基礎，禁止世界各地的企業把使用美國技術、機器或軟件的產品賣到中國。

據兩名知情人士說法，多家中國企業、政府研究實驗室和其他實體料將面臨與華為類似的限制措施。實際上，任何公司使用美國製造的技術，都將被禁止出售產品給政府鎖定的中國實體。目前尚不清楚哪些中國企業和實驗室會受到影響。

【科技戰】華府據報將擴大對華出口禁令 包括芯片及設備

拜登簽署芯片法案冀抗衡中國 京：搞限制脫鉤損人害己（第二版）

知情人士說，華府也打算限制將美國製造的微芯片出售給中國最強大的超級運算和數據中心計劃。此舉最終可能會讓主要學術機構和互聯網公司等，無法獲得所需零部件打造領先的數據中心和超級電腦。

早前美國通過《2022年芯片與科學法案》，其中對美企在華投資做出限制。對此，中國外交部曾回應指，中方對此表示堅決反對。該法所謂「保護措施」呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。

責任編輯：李冰琪

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