【國慶假期】海南三亞再有疫情 遊客及居民需檢測且避外出

旅遊熱門地海南三亞上一波疫情平息後，再於昨日（3日）發現1名無症狀感染者。當地今日（4日）上午開展全員核酸篩查，在結果未出前，遊客及市民需盡量避免外出活動。

三亞市通報，10月3日，在常態化核酸檢測中發現外省1名低風險地區來瓊人員，居家健康監測「三天兩檢」中核酸檢測結果陽性，經診斷為無症狀感染者。該患者居於海棠區。

海南省委常委、市委書記、市委應對疫情工作領導小組組長周紅波昨日主持召開市疫情防控視頻調度會，強調要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，從嚴從快落實疫情防控措施，堅決阻斷疫情傳播風險。

會議指出，要牢牢守住機場、動車站、高速路口、碼頭等重要關口，嚴格落實重點涉疫地區來（返）人員健康管理措施，堅決築牢「外防輸入、內防反彈」嚴密防線；要加強力量配備和資源調度，加快開展全員核酸篩查，加密重點區域重點人員核酸檢測頻次，強化賦碼倒逼、查驗核酸等措施，確保應檢盡檢、不漏一人。

三亞市今日7:00至12:00對全域所有居民、遊客開展核酸檢測。結果未出前，需盡量避免外出活動。未在12:00前完成核酸採樣的人員，將被賦黃碼。

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責任編輯：尹航

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