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河南沈丘縣：檢舉發熱病人且確診為陽性的獎勵5萬

社會熱點 15:01 2022/10/04

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中共二十前，各地嚴控疫情，部分地區提出高額獎勵。河南沈丘縣公告的獎懲機制稱：若發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，後經核酸檢測確診為陽性的獎勵5萬元(人民幣，下同）。

北京日報報道，沈丘縣疫情防控指揮部通告稱，為充分發揮發熱門診、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、公共場所等「哨點」監測預警作用，把握疫情防控主動權。決定在全縣實施「哨點」預警獎懲機制：

一、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、計程車等「哨點」掃碼發現黃碼人員，查驗行程碼發現有中高風險地區旅居史人員，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵200元(人民幣，下同)；發現並上報紅碼人員，一人次獎勵500元。

二、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、計程車等「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵5000元。

三、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、計程車等「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施，後經核酸檢測確診為陽性的，一人次獎勵5萬元。

四、鼓勵廣大群眾對基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、計程車等「哨點」掃碼、驗碼工作進行監督，凡發現不掃碼、驗碼，隨意進入上述場所的，舉報並查實，每起獎勵第一舉報人100元。

網友留言：

「離譜」；

「又一個發家致富的財路」；

「意義何在呢？」。

微博截圖

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責任編輯：李冰琪

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