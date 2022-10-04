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受疫情影響 Nike在中國打折清庫存

經濟脈搏 16:58 2022/10/04

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耐克公司（Nike）由於疫情影響，最近幾個月為了清庫存，對商品進行打折，並取消生產商的訂單。Nike最新的財報顯示，截止8月的財季裏，來自中國的收入下降16%，原因是多個城市的抗疫封控影響了門店客流量。

據《華爾街日報》報道，這家在華經營了40年的公司，在最近幾個月為了清庫存，一直在對商品進行打折，並取消生產商的訂單。截止8月份的財季裏，中國市場在耐克總銷售額中的占比約為13%，在其息稅前利潤中占比29%。

Nike在內地門店

Nike首席財務官弗蘭德（Matthew Friend）上星期四對投資者表示，由於新冠疫情造成干擾的風險持續存在，Nike近期在大中華區採取謹慎態度。儘管中國銷售額下降，但公司一些高管稱，中國市場的業績好於預期，他們仍然相信未來幾個季度的銷售額會增加。

發改委：存在一些影響外資信心的因素 將便利外企商務人員往來

中國貿促會：首季度16%外企擴大在華投資

中國多個城市頻繁封控讓一些公司猜測這種干擾會持續多久，並推測對銷售額的影響。

這些封控和最近的高溫天氣打亂了各公司的生產計劃，導致交貨速度變慢，影響了運動鞋、化妝品和服裝等商品。

此外，通脹升高、外資撤出和國內房地產市場的低迷損害了中國經濟增長，使人民幣貶值。

責任編輯：李冰琪

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