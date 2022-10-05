內地增970宗本土病例 新疆：本輪疫情歷史上防控難度最大

內地周二（4日）新增970宗本土病例，新疆佔91宗。自治區政府表示，本輪疫情是新疆歷史上防控難度最大的重大突發公共衛生事件。首府烏魯木齊市收緊防疫措施，要求全市人員暫不離烏，並暫停全疆離疆客運列車。

國家衛健委通報，新增本土病例包括223宗確診及747宗無症狀感染。內蒙古佔最多，有377宗；其次是新疆，有91宗，均為無症狀感染個案。其餘個案來自廣東、四川、天津等地，上海和北京分別再多6宗和4宗本土病例。

新疆自7月30日起出現新一輪疫情，短時間內蔓延多地。自治區副主席劉蘇社表示，本輪疫情是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。

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他表示，疫情在8月底得到有效控制，取得階段性成效。但由於部分地區產生鬆懈麻痺思想，疫情防控各項措施落實不到位，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈，防控形勢嚴峻複雜。他又為疫情外溢對多個省區市疫情防控工作添麻煩致歉。

針對烏魯木齊市近日陽性感染者增多，當局宣佈收緊防疫措施，要求全市各縣區人員暫不離境，暫停全疆離疆客運列車，並壓縮執飛疆外航班，將執行疆外航班的客座率控制在75%以內。學生、旅遊團隊等有特殊需求的出疆人群，可組織包機出行；乘機人員需提前5日集中健康監測。

責任編輯：易燕丹

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