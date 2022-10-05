十一長假遊客擠爆黃山 10分鐘僅前進1米

內地十一七天連假，安徽黃山風景秀麗，吸引眾多遊客，有遊客稱「十分鐘走一米」人流擁擠。安徽省黃山風景區官方微博「中國黃山」昨發文回應表示，蓮花峰是黃山最高峰，景觀壯美，峰頂區域面積狹小，僅10餘平方米，部分路段較為狹窄，加上遊客拍照打卡時間相對較長，附近天都峰又處在封閉輪休階段，蓮花峰確實存在「暫態客流高峰」通行較為緩慢的情況，總體秩序井然，加強管理。

《瀟湘晨報》今日報道，「中國黃山」指出，黃山風景區核定的最大承載量5萬人，疫情期間按照文旅部統一要求，調整最大承載量為常態下的75％，即37500人。今年十一期間，為統籌疫情防控安全和遊客舒適度，黃山風景區主動將最大接待量降至常態下的50％，即25000人。10月2日進山遊客2萬3006人，3日進山人數2萬4886人，4日共接待遊客2萬3825人，均在承載量範圍內，總體秩序井然。

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「中國黃山」還表示，為進一步提高遊客的體驗感和安全感，該景區採用導流、截流、分流辦法，加強對蓮花峰較為狹窄、客容量較小區域和路段管理，採取「近端截流、間歇放行和遠端分流、總量管控」措施，盡力以「時間換空間」。同時，增派工作人員加強客流疏導和秩序維護，勸導遊客減少逗留時間。在蓮花峰腳和相鄰節點通過廣播不間斷溫馨提示，對等候登峰遊客做好宣傳、引導、解釋，最大化獲得遊客理解支持。

▲ 視頻截圖

在社交平台上，不少網友發出了前往黃山遊玩的照片及視頻，可以看到登山現場到處都是人，大批遊客擁擠在山路上，遊客幾乎是排著隊緩慢前行遊覽風景。

責任編輯：李冰琪