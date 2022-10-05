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台防長：美會將精準、具遠程打擊能力武器提前交付

國情動向 13:38 2022/10/05

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台灣國防部長邱國正今日稱，經過多次溝通，美國決議將已通過且具精準、機動、遠程打擊能力的武器提前交付台灣，且今年內就會陸續交貨。

邱國正在立法院接受立委質詢時證實，負責對台軍售的美國國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任的克雷希（Laura Cressey）基於台灣面臨大陸的巨大武力威脅，對已通過的軍售項目決定提前交付。

依據國防部的業務報告，目前美台重大軍售案包括價值3.55億美元的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元的監視雷達。

台防長：美會將精準、具遠程打擊能力武器提前交付

邱國正還提到，大陸8月於台海附近實施大規模軍演後，已毀掉海峽中線默契。面對解放軍威脅，台灣謹守必要措施，若有無人機等航空器飛近領空，就會視為第一擊並予以反制。

台日海巡船據報在花東對峙10小時 互相廣播驅逐

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對於外界解讀大陸軍演為對台「類封鎖」、「準封鎖」，邱國正指這些動作都是為了作戰做準備，封鎖是一個階段，要看大陸如何進行，但只要有這樣的動作就算封鎖；大陸確實想改變現狀並建立新常態，且有些地方已經改變，無法恢復過去的狀態。

責任編輯：李冰琪

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