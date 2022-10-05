海天醬油國內外配料表不同被指雙標 公司：用添加劑誤導是別有用心

近日有網民爆料海天醬油在國內與國外銷售的產品配料表不一樣，只有在國內銷售的醬油產品含有添加劑，引發網民聲討屬於雙標行為。海天繼上星期回應稱產品中的食品添加劑符合中國標準後，周二（4日）深夜再發聲明，稱其產品內控標準一致，並斥有人以食品添加劑誤導消費者是「要麼是不明真相，要麼是別有用心」。

在短視頻平台上，有人拍攝日本海天醬油的配料表，上面只有水、大豆、小麥、食鹽等天然原料，而在中國售賣的除了天然原料之外還有較多添加劑。

家用的一瓶海天金標生抽的配料表顯示，其除了天然原料，主要的添加劑是穀氨酸鈉、5『-呈味核苷酸二鈉、5』-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉、三氯蔗糖，這與大部分網民曬出的海天醬油配料表基本一致。公開信息顯示，上述5種添加劑中，前3種為增味劑，苯甲酸鈉則為常用的食品防腐劑，三氯蔗糖則為甜味劑。

公司回應添加劑符合中國法規標準

針對這些討論，海天味業上星期五（9月30日）發布聲明，稱其所有產品嚴格按照中國《食品安全法》生產，所有產品中食品添加劑的使用及標識也都符合中國相關標準法規要求。

海天還在聲明中稱，部分短視頻賬號利用大眾對於食品安全的關注製造焦慮和恐慌，在網絡上製造並且散播謠言，嚴重損害了公司品牌形象，其言行己構成對公司名譽權的嚴重侵害。已委託律師團隊對在事件中惡意造謠的短視頻賬號調查取證，將追究他們的法律責任。

不過，這一聲明並沒有平息討論，該聲明微博下熱度最高的評論稱，聲明「還是沒有解釋為什麼在日本賣的沒有添加劑」。

海天在周二（4日）再次發布聲明稱，食品添加劑廣泛應用於各國的食品製造中，各企業按照各國標準和產品特性合法合規使用食品添加劑，並強調海天產品的內控標準高於國家要求，且同一品質的產品，「國內國際的內控標準都一致」。

指責網上有人別有用心

海天在聲明中稱，用食品添加劑來誤導消費者認為中國食品比外國食品差，「要麼是不明真相，要麼是別有用心」；聲明更指，用「雙標」挑起消費者和中國品牌企業的矛盾對立，不僅打擊了中國民眾的消費信心，更會嚴重影響「中國造」的世界聲譽。

中國調味品協會昨日夜在官網發表聲明指出，因各國的飲食和消費習慣不同，同一類產品的標準要求會有所不同，「但標準本身並不存在高低之分。」該聲明還稱，協會將支持因輿情受到影響的調味品企業依法維權，追究網絡造謠者的法律責任。

公開資料顯示，海天味業專營調味品，產品涵蓋醬油、蚝油、醬、醋等百餘品種，在全球80多個國家均有銷售。海天味業股票周三下跌1.40%，報每股82.82元（人民幣，下同），公司總市值約3838億元。

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責任編輯：袁瑋婧