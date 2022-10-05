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深圳首條海底隧道料明年底通車

經濟脈搏 21:54 2022/10/05

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深圳首條海底隧道、連接前海片區及寶安區的「媽灣跨海通道」，近日進入管廊主體結構施工階段，有望明年底通車，助促進前海與周邊交通的互聯互通。

內媒報道媽灣跨海通道工程的最新進展指，一標段盾構掘進758米，二標段盾構累計掘進1505米，正進行明挖隧道、綜合管廊主體結構施工。由於下方存在50%的軟硬不均岩層，設備穿越高強度岩層距離長，施工難度大。工程採用多項新技術，使用數字化北斗定位等對環境全面感知，預計通道明年底可貫通。

該跨海通道長8.05公里，起於海媽灣港區的媽灣大道、月亮灣大道交叉口，與沿江高速大鏟灣收費站及金灣大道—西鄉大道交叉口對接。前海段2.5公里，海域段1.1公里，大鏟灣段4.45公里。通道分地面和地下兩部分，前者為城市主幹路，設計時速40公里；後者為城市快速路，設計時速80公里，均雙向六車道。

按發展規劃，該跨海通道作為深圳市首條超大直徑海底隧道，將承擔南山港區疏港功能，解決港貨運交通為前海道路網絡帶來的交通壓力，同時兼顧聯通媽灣、赤灣片區與大鏟灣等片區的客運交通，對完善前海片區的交通網絡起重要意義。

責任編輯：陳建錫

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