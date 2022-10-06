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【環遊世界】中國建造遍天下 華春瑩曬多國鈔票都印了

國情動向 10:45 2022/10/06

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【環遊世界】中國建造遍天下 華春瑩曬多國鈔票都印了

中國建築其實遍佈全球，只是不說未必知道，多國還把這些建築作為鈔票圖案。中國外交部發言人華春瑩在社交媒體上載一系列圖片，顯示東南亞、中亞、南亞、中東、非洲多國紙幣，都以中國在當地承建建築為圖案，有的國家更在不只一款鈔票印上中國建築。外國的中國建造還不只有建築物，阿爾及利亞鈔票上印有中國為其設計發射的衛星。

華春瑩在Twitter連發13張圖，並用英語寫道：「共同建設一個更美好的世界——中國兌現了這一承諾，全世界的朋友和夥伴們所發行的鈔票都記錄了下來。」

圖片顯示，外國紙幣上印有的當地中國建築包括，東南亞有泰國20泰銖紙幣的拉瑪八世大橋、老撾20000基普紙幣的南累克水電站。

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    +2

在南亞，有巴基斯坦5盧比紙幣的瓜達爾港口、斯里蘭卡100盧比紙幣的普特拉姆煤電站。

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在中亞，有塔吉克200索莫尼紙幣的塔吉克斯坦國家圖書館。在中東，有卡塔爾10里亞爾紙幣的盧賽爾體育場、科威特5第納爾紙幣的科威特中央銀行總部大樓。

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非洲方面，有阿爾及利亞1000第納爾紙幣的阿爾及爾大清真寺，阿爾及利亞500第納爾紙幣的阿爾及利亞通信衛星一號、馬拉維200克瓦查紙幣的馬拉維議會大廈、馬拉維2000克瓦查紙幣的馬拉維科技大學。

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剛果民主共和國500法郎紙幣的金蘇卡大橋、蘇丹100磅紙幣上的3座大壩，麥洛維大壩、上阿特巴拉水利樞紐、羅塞雷斯大壩加高工程，均由中國承建。

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華春瑩沒有提及美國或西方國家，但她講「共同建設一個更美好的世界」，令人想起七國集團（G7）去年提出，明言對抗中國一帶一路的「重建美好世界」（Build Back Better World，B3W）倡議。

但美國自身基建落後，西方的全球基建倡議一直受評論質疑口惠實不至，B3W本身由特朗普時期提出的「藍點網絡」（Blue Dot Network）演變而來，而在今年G7會議上，七國又提出另一名目：「全球基建和投資夥伴關係」 （Partnership for Global Infrastructure and Investment），實質上又放棄了自己一年前才提出的B3W。

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責任編輯：連兆鋒

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