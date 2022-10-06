女遊客僱轎夫抬狗上山惹議 景區：無規定不能抬狗

內地十一長假，各景區湧現人潮，也有遊客帶著寵物出遊。江西萍鄉武功山景區傳出有遊客僱轎夫抬狗上山，引發熱議。該景區多名轎夫表示，抬狗並不稀奇。景區工作人員也回應稱，沒有規定不能抬狗。

網傳影片顯示，一段山路梯級上，兩名轎夫抬着轎上山，轎上坐的不是遊客，而是一隻體型較大的寵物狗，狗主則在旁邊走邊陪伴，且不時撫摸愛犬的頭作安撫。

對此，有網民表示，讓狗坐轎轎夫不僅獲得收入，而且比抬人輕，是一舉兩得。但也有網民指責狗主，認為不應讓狗坐轎，這樣做有辱轎夫。

景區的轎夫接受媒體採訪時坦言，抬狗並不是稀奇事，遊客出錢，轎夫出力，他們不會理會網上的聲音，又指抬狗之後當事轎夫有清洗轎子。當地居民也表示，轎夫抬狗、抬東西的都有，和抬人是一個價格，可促進就業，幫助轎夫增收，這是件好事。

另外，景區工作人員回應稱，景區沒有規定不能抬狗，轎夫都是當地民工，他們自己謀生，不是景區工作人員。不過，由於現在正值假期，遊客比較多，景區不建議將寵物狗帶上山，以免出現傷人的情況。



網民表示： 轎夫賺到錢，工作還相對輕鬆。不錯。

難道別人沒付錢嗎？付錢完全沒問題啊！

這不是錢不錢的問題，有些事不是付了錢就是對的。

傷害性不大，侮辱性極強。

責任編輯：易燕丹

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