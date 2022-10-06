  • 31°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國科技】內地興放機械狗 可散步取快遞 最平這個價

社會熱點 12:00 2022/10/06

分享：

分享：

【中國科技】內地興放機械狗 可散步取快遞 最平這個價

智能機械人不再是神秘的科網公司才有，而在中國內地民間遍地都是？「放機械狗」在內地流行起來，網友在上海街頭拍到，有人拿機械狗出街散步，甚至為機械狗帶上狗帶。在電商平台搜索「機械狗」，發現原來已有不少選擇，功能亦多樣化，有的具有自動跟隨、負重等功能，還可以做出轉圈、打滾和作揖等動作。價錢方面，機械狗亦有很多「品種」，從數萬元人民幣的高端型號，到最平百多元都有。

    點擊圖片放大

內地《極目新聞》報道，近期不少人在社交媒體曬出遛機械狗的視頻，黑色、銀色、黃色的四足機器人出現在街頭，「第一批遛機械狗的人」也登上熱搜。網友紛說「在青島街頭看到有人遛機械狗」、「上海人民都開始遛機械狗了，不費電的那種」、「西湖遛‘狗’被圍觀的一天」......

機械狗大小和寵物狗相差無幾，四肢可活動行走，據悉還可以做出打滾、作揖等多種動作。機械狗頭部的攝像頭除了可以識別障礙物，還可以智能識別並跟隨主人。有網友列出了機械狗的多項優點：「機械狗出街，不買狗糧，不用疫苗，沒有排泄，乖巧聽話又安靜。」

    點擊圖片放大
    +2

最有趣的場面莫過於，機械狗和寵物狗在街頭相遇，寵物狗流露出或好奇、或害怕的表情。

    點擊圖片放大
    +2

普通消費者想擁有一只機械狗並不難。電商平台上可見，已有多個國產品牌都推出了機械狗，價格分佈也非常廣，從過萬元人民幣，到數千元、一千多元，甚至數百元都有。

目前在社交媒體視頻常出現的則是高端先進型號。《極目新聞》稱，流行的銀色機械狗，是杭州宇樹科技（Unitree）的GO1機器人，售價1萬5千元到2萬元之間。

    點擊圖片放大
    +2

宇樹科技現有3款消費級機械狗，售價在1.5萬元到10萬元不等。官方介紹，GO1機器人是一種智能伴隨仿生機器人，可載重3公斤，自重約12公斤。售價高達10萬的A1機器人則是通體黑色，與GO1相比，A1移動速度更快，可以伴隨主人跑步，載重也達到5公斤。

機械狗成為潮流新玩意，無疑吸引眼球。不過，有機械狗主人坦言，比起寵物狗，機械狗更類似於電動玩具，一般來說電池續航時長多在40-50分鐘左右。有網友更認為，機械狗不可愛也不會陪著你。

    點擊圖片放大
    +2

機械狗的學名為仿生四足機器人，最早由美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）開發。波士頓動力2009年就曾推出輔助士兵負重的BigDog（大狗）和可在巖石地形上爬行的LittleDog（小狗）。

在此後10年間，波士頓動力推出了可在野外各種地形活動、越來越靈活、負重能力也越來愈強的四足機器人。2021年9月，公司的新型產品Spot已經是一條成熟的「打工狗」，已經可以自主搜索並繪制地區、自動處理數據、避開障礙物等。

但講到將高端科技在民間普及應用，中國龐大市場往往更具優勢。

高工機器人產業研究所所長盧瀚宸稱，機械狗作為足式機器人的代表之一，目前算是比較早實現落地的產品；與真實寵物相比，機械狗優勢在於具備指令型的交互功能，當然就目前的技術而言，短板也很明顯，比如智能化程度，運動控制能力，交互的靈敏性和面對複雜場景作業能力，依然是問題。

盧瀚宸指出，目前機械狗既有行業級場景應用，也有消費級場景應用，從市場規模和空間看，目前機械狗在電力巡檢、巡邏等場景已經有批量應用，保守估計潛在的市場空間在百億級；未來如果核心關鍵技術得到突破，機械狗走進人們的生活會是大概率事件。

不過，他並不認為機械狗最終可以取代寵物狗。「更多人更需要的是真實寵物的情感，而非冷冰冰的機器。」

女遊客僱轎夫抬狗上山惹議 景區：無規定不能抬狗

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 寵物照顧 玩具 中國 機械人

上一篇文章

國慶假期近16萬對新人扎堆結婚 網友：一天趕4場婚禮比返工還累

下一篇文章

女遊客僱轎夫抬狗上山惹議 景區：無規定不能抬狗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地增970宗本土病例 新疆：本輪疫情歷史上防控難度最大
內地增970宗本土病例 新疆：本輪疫情歷史上防控難度最大
北京馬拉松停辦兩年後下月恢復舉辦 民眾期待防疫鬆綁
北京馬拉松停辦兩年後下月恢復舉辦 民眾期待防疫鬆綁
十一長假遊客擠爆黃山 10分鐘僅前進1米
十一長假遊客擠爆黃山 10分鐘僅前進1米
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）
寒潮擊退南方高溫 四川盆地至淮河流域多降雨
寒潮擊退南方高溫 四川盆地至淮河流域多降雨
海天醬油國內外配料表不同被指雙標 公司：用添加劑誤導是別有用心
海天醬油國內外配料表不同被指雙標 公司：用添加劑誤導是別有用心
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款