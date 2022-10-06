▲ 【中國科技】內地興放機械狗 可散步取快遞 最平這個價

智能機械人不再是神秘的科網公司才有，而在中國內地民間遍地都是？「放機械狗」在內地流行起來，網友在上海街頭拍到，有人拿機械狗出街散步，甚至為機械狗帶上狗帶。在電商平台搜索「機械狗」，發現原來已有不少選擇，功能亦多樣化，有的具有自動跟隨、負重等功能，還可以做出轉圈、打滾和作揖等動作。價錢方面，機械狗亦有很多「品種」，從數萬元人民幣的高端型號，到最平百多元都有。

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內地《極目新聞》報道，近期不少人在社交媒體曬出遛機械狗的視頻，黑色、銀色、黃色的四足機器人出現在街頭，「第一批遛機械狗的人」也登上熱搜。網友紛說「在青島街頭看到有人遛機械狗」、「上海人民都開始遛機械狗了，不費電的那種」、「西湖遛‘狗’被圍觀的一天」......

機械狗大小和寵物狗相差無幾，四肢可活動行走，據悉還可以做出打滾、作揖等多種動作。機械狗頭部的攝像頭除了可以識別障礙物，還可以智能識別並跟隨主人。有網友列出了機械狗的多項優點：「機械狗出街，不買狗糧，不用疫苗，沒有排泄，乖巧聽話又安靜。」

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最有趣的場面莫過於，機械狗和寵物狗在街頭相遇，寵物狗流露出或好奇、或害怕的表情。

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普通消費者想擁有一只機械狗並不難。電商平台上可見，已有多個國產品牌都推出了機械狗，價格分佈也非常廣，從過萬元人民幣，到數千元、一千多元，甚至數百元都有。

目前在社交媒體視頻常出現的則是高端先進型號。《極目新聞》稱，流行的銀色機械狗，是杭州宇樹科技（Unitree）的GO1機器人，售價1萬5千元到2萬元之間。

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宇樹科技現有3款消費級機械狗，售價在1.5萬元到10萬元不等。官方介紹，GO1機器人是一種智能伴隨仿生機器人，可載重3公斤，自重約12公斤。售價高達10萬的A1機器人則是通體黑色，與GO1相比，A1移動速度更快，可以伴隨主人跑步，載重也達到5公斤。

機械狗成為潮流新玩意，無疑吸引眼球。不過，有機械狗主人坦言，比起寵物狗，機械狗更類似於電動玩具，一般來說電池續航時長多在40-50分鐘左右。有網友更認為，機械狗不可愛也不會陪著你。

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機械狗的學名為仿生四足機器人，最早由美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）開發。波士頓動力2009年就曾推出輔助士兵負重的BigDog（大狗）和可在巖石地形上爬行的LittleDog（小狗）。

在此後10年間，波士頓動力推出了可在野外各種地形活動、越來越靈活、負重能力也越來愈強的四足機器人。2021年9月，公司的新型產品Spot已經是一條成熟的「打工狗」，已經可以自主搜索並繪制地區、自動處理數據、避開障礙物等。

但講到將高端科技在民間普及應用，中國龐大市場往往更具優勢。

高工機器人產業研究所所長盧瀚宸稱，機械狗作為足式機器人的代表之一，目前算是比較早實現落地的產品；與真實寵物相比，機械狗優勢在於具備指令型的交互功能，當然就目前的技術而言，短板也很明顯，比如智能化程度，運動控制能力，交互的靈敏性和面對複雜場景作業能力，依然是問題。

盧瀚宸指出，目前機械狗既有行業級場景應用，也有消費級場景應用，從市場規模和空間看，目前機械狗在電力巡檢、巡邏等場景已經有批量應用，保守估計潛在的市場空間在百億級；未來如果核心關鍵技術得到突破，機械狗走進人們的生活會是大概率事件。

不過，他並不認為機械狗最終可以取代寵物狗。「更多人更需要的是真實寵物的情感，而非冷冰冰的機器。」

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責任編輯：連兆鋒