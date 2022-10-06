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教育部鼓勵高校加強戀愛心理教育 近九成大學生支持開設戀愛課

社會熱點 13:21 2022/10/06

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針對全國人大代表提出關於「在高等學校開設家庭家教家風必修課」的建議，教育部近日答復表示，鼓勵高校加強戀愛心理教育。

《長江日報》報導，一項調查顯示，88.23%的大學生支持開設戀愛課。大學生在戀愛中出現的問題集中在表白、相處及異地戀三方面。如何解決戀愛中的矛盾和分歧、如何面對感情的結束是大學生最希望學到的內容。

教育部在答復中就下一步工作考慮表示，鼓勵高校結合青年學生特點開展豐富多彩、積極向上的校園文化活動，加強戀愛心理教育、家庭倫理教育，提升學生表達、溝通和交往能力，引導學生樹立正確的愛情觀、婚戀觀、家庭觀。

武漢大學喻豐教授開設的「戀愛心理學」講座現場十分火爆。

「高校開設家庭家教家風必修課非常有必要。」武漢大學哲學學院心理學系教授、博士生導師喻豐表示，當下很多年輕人自稱「社恐」，不知如何處理家庭關系和親密關係，在大學期間開設「家庭家教家風」必修課，可以幫助學生學會表達情感，能夠有效進入一段親密關係中。

武漢大學「戀愛心理學」熱爆 學生爬牆翻窗也要聽（多圖有片）

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去年，喻豐在武漢大學開設一期「戀愛心理學」講座，聽課場面火爆。他坦言，這反映學生渴望知道如何去愛，「年輕學生會對一段親密關係抱有期待與渴望，但尚不清楚一段親密關係對於個人的意義，若能有一門課程對他們加以引導，將會避免許多矛盾與障礙」。

在武漢科技大學，婚姻家庭法選修課已開設14年；至2020年，再增設愛情心理學課程。該校馬克思主義學院副教授張勇發現，近兩年，年輕學生在面臨考研、就業等多重壓力下，開始出現不願戀愛、恐婚等現象，「在大學裡，需要有一門課程引導學生理性戀愛，正確看待家庭關係。」

此外，有學生表示，這門課是他們在大學期間迫切需要的課程。張勇指，高校開設戀愛心理、婚姻家庭課程，也是充分回應學生剛需。

責任編輯：易燕丹

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