  • 31°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反問食客「你差這一毛錢嗎」 大連餐廳自行四捨五入惹議

國情動向 14:23 2022/10/06

分享：

分享：

反問食客「你差這一毛錢嗎」 大連餐廳自行四捨五入惹議

去餐廳吃飯，店家如果為帳單「四捨」固然好，但是「五入」呢？內地近日有人在網上抱怨，在遼寧大連一家餐廳消費930.9元，卻被商家收了931元。店家還反問食客：「你要是差這一毛錢，我轉給你好吧？」事件引發熱議，有專家表示商家「反向抹零」其實是違法行為，餐廳亦已就此道歉。

    點擊圖片放大

內地傳媒報道，遼寧大連一男子和近日朋友在海鮮大排擋吃飯，結帳時發現不對勁。他們總共消費930.9元，收款時竟被「反向抹零」，收取了931元。帳單上還白紙黑字標明「抹零：-0.10」。

男子找到收銀員討說法，對方稱，這是正常的「四舍五入」抹零，零頭超過0.5元就往上抹，反之就往下抹。

男子表示，從來沒聽說過抹零還能往上抹，沒想到店員反倒覺得男子不可思議，嗆了男子一句：「你要是差這一毛錢，我轉給你好吧？」

原來這並非個別例子，有不少網友得悉事件後，自己也遇到過這種情況。

事件曝光後，涉事男子稱店家向其表示了歉意，也希望能商討出一個解決方案，同時表示後續的解決方案還在溝通。該餐廳工作人員表示，確實是店家原因，事後會調查。

有法官指出，擅自「反向抹零」是違法行為，遇到這種情況，消費者可保留好相關票據及付款憑證，及時向市場監管部門進行反映，捍衛自己的合法權益。

女遊客僱轎夫抬狗上山惹議 景區：無規定不能抬狗

【中國科技】內地興放機械狗 可散步取快遞 最平這個價

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 消費陷阱 餐廳 中國 遼寧 大連

下一篇文章

北京智庫：美軍偵察機9月對南海出動次數減少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽
【中共二十大】網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽
【環遊世界】中國建造遍天下 華春瑩曬多國鈔票都印了
【環遊世界】中國建造遍天下 華春瑩曬多國鈔票都印了
日本稱中國在東海開發天然氣 已向中國提抗議
日本稱中國在東海開發天然氣 已向中國提抗議
台防長：美會將精準、具遠程打擊能力武器提前交付
台防長：美會將精準、具遠程打擊能力武器提前交付
據報美本週公佈對華芯片制裁新措施 重擊中國AI等發展
據報美本週公佈對華芯片制裁新措施 重擊中國AI等發展
中共十九大 - 甚麼是「七上八下」？
甚麼是「七上八下」？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款