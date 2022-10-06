▲ 反問食客「你差這一毛錢嗎」 大連餐廳自行四捨五入惹議

去餐廳吃飯，店家如果為帳單「四捨」固然好，但是「五入」呢？內地近日有人在網上抱怨，在遼寧大連一家餐廳消費930.9元，卻被商家收了931元。店家還反問食客：「你要是差這一毛錢，我轉給你好吧？」事件引發熱議，有專家表示商家「反向抹零」其實是違法行為，餐廳亦已就此道歉。

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內地傳媒報道，遼寧大連一男子和近日朋友在海鮮大排擋吃飯，結帳時發現不對勁。他們總共消費930.9元，收款時竟被「反向抹零」，收取了931元。帳單上還白紙黑字標明「抹零：-0.10」。

男子找到收銀員討說法，對方稱，這是正常的「四舍五入」抹零，零頭超過0.5元就往上抹，反之就往下抹。

男子表示，從來沒聽說過抹零還能往上抹，沒想到店員反倒覺得男子不可思議，嗆了男子一句：「你要是差這一毛錢，我轉給你好吧？」

原來這並非個別例子，有不少網友得悉事件後，自己也遇到過這種情況。

事件曝光後，涉事男子稱店家向其表示了歉意，也希望能商討出一個解決方案，同時表示後續的解決方案還在溝通。該餐廳工作人員表示，確實是店家原因，事後會調查。

有法官指出，擅自「反向抹零」是違法行為，遇到這種情況，消費者可保留好相關票據及付款憑證，及時向市場監管部門進行反映，捍衛自己的合法權益。

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責任編輯：連兆鋒