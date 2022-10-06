內地增1188宗本土病例 海口再啟臨時全域靜態管理

內地周三（5日）新增1188宗本土病例，包括183宗確診及1005宗無症狀感染，較之前一日多逾兩成。多地進一步收緊防疫措施，海口宣佈實施臨全域靜態管理，上海亦要求各區今明兩日，進行至少一輪核酸檢測。

國家衛健委通報，新症繼續以內蒙古佔最多，有471宗，其餘病例分佈為新疆97宗、四川79宗、廣東64宗、天津60宗等。

海口公共交通停運

上海新增11宗無症狀感染，均在隔離管控中發現。市政府宣布，今明兩日上海各區都將安排至少一輪社區全員核酸篩查。

海南省海口市截至今日早上6時，新增2宗確診病例，均乘坐CZ6676航班於4日抵達海口美蘭國際機場，落地檢測為陰性，後於社區篩查中發現。

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內地增970宗本土病例 新疆：本輪疫情歷史上防控難度最大

海口市疫情防控指揮部宣佈，10月6日早上7時至晚上10時，全市實行臨時性全域靜態管理，市民非必要不外出。除超市、醫院、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等生活必需場所，其他公共場所、門店暫停開放營業。巴士、的士、網約車暫停營運。

新疆啟用離疆人員電子證明

新疆方面，自治區政府表示，當前全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯，要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情。

自治區衛健委副主任伊爾紮提·紮達表示，已在新疆政務服務健康碼頁面緊急開通出疆申報功能，並啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆。

他說，無疫情的地（州、市）縣（市、區）人員，由個人提供7日內無高中低風險區旅居史承諾書，所在縣（市、區）疫情防控指揮部出具電子離疆證明，持48小時2次（每日1次，最後一次核酸採樣在出疆前24小時以內，火車、民航以發車、起飛時間為準）核酸檢測陰性證明和新疆政務健康碼綠碼，在離疆交通場站和公路卡口，由醫務人員對符合離疆條件人員再進行一次單人單管核酸檢測＋抗原檢測，憑陰性結果離疆。

責任編輯：易燕丹

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