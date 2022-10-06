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北京：進返京要3天2檢 國慶假期後上班須持48小時核酸陰性證明

社會熱點 15:41 2022/10/06

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北京市疾控中心提醒，國慶假期即將結束，將迎來返程高峰，進返京人員要開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。

北京市疾控中心通報，9月29日以來，北京市共發生京外輸入病例及關聯病例13宗。其中周二（4日）通報的感染者，一家四口於10月1日從京外與他人一起拼車赴京探親，抵京後2日內出入多個人員密集的公共場所，未嚴格遵守防疫規定，造成疫情傳播風險。截至目前，4人中已有3人感染。

北京市疾控中心提醒，進返京人員要切實履行個人防疫責任，出京旅行及自駕遊人員返京時要主動報備，選擇乘坐飛機、火車、長途客運等正規運營公共交通工具，配合掃碼測溫、查驗核酸陰性證明，全程規範佩戴口罩，減少與他人接觸，做好個人防護、核酸檢測及健康監測。

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同時，在高速路服務區全程佩戴好口罩，注意個人衛生，與他人保持一米社交距離，非必要不在高速公路服務區堂食；如途中出現涉疫風險，就地配合落實防疫措施，暫緩進返京。

北京市疾控中心要求，民眾進返京後要開展3天2檢，抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。職工假期後返崗上班須持48小時核酸陰性證明，做好健康監測，出現疑似症狀要及時主動報告，暫緩返崗。

責任編輯：易燕丹

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