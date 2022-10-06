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甘肅激勵大學生參軍 大學畢業生入伍獎勵1萬人幣

社會熱點 15:53 2022/10/06

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內地鼓勵大學生參軍入伍，甘肅省近日宣布激勵措施，大學畢業生入伍最高獎勵1萬元（人民幣，下同）。

據澎湃新聞報道，近日，甘肅省人民政府辦公廳印發《甘肅省激勵大學生等參軍入伍政策措施》（以下簡稱「措施」）。措施指出，在落實好國家有關徵兵政策的基礎上，甘肅省實行大學生參軍入伍一次性獎勵金制度，大學畢業生（含上半年入伍的高校畢業班學生），按照本科以上畢業生10000元、專科畢業生7000元發放獎勵金。在校生（含新生）按照本科7000元、專科5000元發放獎勵金。

措施指出，從甘肅省入伍的普通本科畢業生退役後，所在高校具備碩士研究生推免資格的，在退役兩年內應獲得推薦免試該校碩士研究生資格。高職（專科）畢業生及在校生（含新生）應徵入伍，退役後在完成高職（專科）學業的前提下，可免試入讀普通本科（職業本科），或根據意願入讀成人本科。

此外，從甘肅省入伍服役滿5年的退役大學畢業生，同服務基層項目人員共享10%~15%的公務員定向招錄計劃。全省基層專職人民武裝幹部招錄計劃安排40%的名額，定向招錄從甘肅省入伍的退役大學畢業生士兵。已考錄公務員、事業單位的大學畢業生參軍入伍，保留其身份和行政事業編制，組織關係、行政關係隨轉，服役年限計入工齡，視為基層工作經歷。

措施指出，全省每年拿出國有企業招聘總數不低於5%的崗位，用於定向招聘從甘肅省入伍的退役大學畢業生士兵。

此外，退役後自主創業的大學生，依法享受稅收優惠，3年內免繳行政事業性收費。符合支持條件的創業者，可向當地人社部門申請不超過20萬元的創業擔保貸款，貸款最長期限不超過3年，按規定享受財政貼息。符合條件的小微企業，可申請不超過300萬元的創業擔保貸款，最長期限不超過2年，按規定享受財政貼息。

責任編輯：袁瑋婧

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