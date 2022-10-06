何時開放中港澳人士入境？ 台陸委會這樣答

台灣下周起實施「0＋7」政策，就何時開放中港澳居民入境，台當局稱將按整體形勢作滾動式檢討，並指大陸在過多3年多一直禁止居民到台自由行。

台灣的立法部門今日（6日）就入境政策舉行質詢，有立委提問，收到許多香港朋友訴求，希望了解在台灣解封後，港澳人士何時可比照其他國家地區，辦理觀光簽證訪台？台陸委會主委邱太三稱，入境政策需檢視雙方在疫情管控上的既有措施，大陸現行7+3、澳門7+3、香港則是0+3，會視乎形勢滾動式檢討。

邱提到，大陸自2019年8月至今，仍禁止人居民台灣自由行。兩岸目前只有4個航點（北京、成都、上海、廈門），加上受疫情措施限制，雙方仍需溝通及通過機制處理。他又提到，台方對中港澳採取入境總量管制，共向三地提供約1.4萬個名額（商務、探親）等，但實際入境人數沒有那麼多，兩岸要先溝通，才能評估是否進一步開放。邱又稱，兩岸在入境等政策談攏前，不會披露過多消息，「先講出來可能對方（大陸）會覺得不夠意思，進而導致破局可能」。

對於有指台駐澳門人員簽證到期在即，被澳方要求簽署「一中承諾書」，否則不獲續批。邱指，其中2人的簽證有效期已獲延長，未被要求簽承諾書。

責任編輯：陳建錫