內地報考教師人數10年翻66倍 原因卻是就業嚴峻

內地報考教師行業的人數在過去10年翻了66倍，名校碩士、博士爭教小學的情況亦屢見不鮮。專家指，就業形勢嚴峻，造就教師這相對穩定的行業受到追捧。

內媒引述教育部數據指，中國專任教師總量從2012年的1,462.9萬人，增至2021年的1,844.4萬人，增幅達26%。而資格考試報名人數更是由最初的17.2萬人次，躍升至2021年的1,144.2萬人次。愈來愈多人想要擠進教師行業，導致該行競爭激烈，部分中小學教師的入職門檻不斷提高，也出現職位緊缺情況。

例如，四川成都市今年5月的資格試中，逾2.5萬人競爭878個教師職位，平均競爭招錄比達到29比1。

「但從多元就業的角度來看，愈來愈多的年輕人追求『穩定』，是囿於當下就業形勢嚴峻的選擇。」21世紀教育研究院院長熊丙奇指，該熱潮反映出，當前社會就業多樣性和激發社會創新活力方面存在一定弊端。中國教育科學研究院研究員儲朝暉指，報考教師資格證的人數增加和經濟形勢、就業狀況息息相關，從過去的數據可見，當經濟快速發展時，從事教師行業的人數往往有所下降。反之，當經濟增速放緩時，教師職業穩定性的優勢就會顯現出來。

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責任編輯：陳建錫