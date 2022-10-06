  • 29°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 22:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地報考教師人數10年翻66倍 原因卻是就業嚴峻

經濟脈搏 22:00 2022/10/06

分享：

分享：

內地報考教師行業的人數在過去10年翻了66倍，名校碩士、博士爭教小學的情況亦屢見不鮮。專家指，就業形勢嚴峻，造就教師這相對穩定的行業受到追捧。

內媒引述教育部數據指，中國專任教師總量從2012年的1,462.9萬人，增至2021年的1,844.4萬人，增幅達26%。而資格考試報名人數更是由最初的17.2萬人次，躍升至2021年的1,144.2萬人次。愈來愈多人想要擠進教師行業，導致該行競爭激烈，部分中小學教師的入職門檻不斷提高，也出現職位緊缺情況。

例如，四川成都市今年5月的資格試中，逾2.5萬人競爭878個教師職位，平均競爭招錄比達到29比1。

「但從多元就業的角度來看，愈來愈多的年輕人追求『穩定』，是囿於當下就業形勢嚴峻的選擇。」21世紀教育研究院院長熊丙奇指，該熱潮反映出，當前社會就業多樣性和激發社會創新活力方面存在一定弊端。中國教育科學研究院研究員儲朝暉指，報考教師資格證的人數增加和經濟形勢、就業狀況息息相關，從過去的數據可見，當經濟快速發展時，從事教師行業的人數往往有所下降。反之，當經濟增速放緩時，教師職業穩定性的優勢就會顯現出來。

就業情況改善 內地8月整體及青年失業率回落

內地教育部：全力確保高校畢業生就業局勢穩定

網傳受疫情影響 內地多省公務員降薪上海暴降約4成

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 失業 就業 行業 中國

下一篇文章

深圳首條海底隧道料明年底通車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
人民幣首次超過美元 成莫斯科交易所交易量最大外幣
人民幣首次超過美元 成莫斯科交易所交易量最大外幣
中國據報放鬆外匯管制以應對美聯儲加息
中國據報放鬆外匯管制以應對美聯儲加息
深圳首條海底隧道料明年底通車
深圳首條海底隧道料明年底通車
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
受疫情影響 Nike在中國打折清庫存
受疫情影響 Nike在中國打折清庫存
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款