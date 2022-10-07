「吹哨人」李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官宣

新冠吹哨人李文亮染疫去世逾2年，《紐約時報》引述一名李文亮同事提供的資料，透露當時接受治療的細節，以及政府如何進行審查，還顯示李文亮實際死亡時間可能早於官方公布的時間。

李文亮過世2年多之後，紐約時報從化名為「B醫生」的李文亮同事手中獲得有關李文亮生命最後幾個小時的第一手醫療資料、病歷，當中紀錄了醫療團隊使用過和討論過的搶救措施。

李文亮在確診新冠後曾出現抑鬱

據報道，這些資料顯示李文亮接受的治療總體上和當時治療新冠患者的常規方法一致。然而病例中記錄李文亮食欲不振、晚上無法入睡、情緒低落並被診斷出處於「抑鬱狀態」，這些細節未曾被公開。

報道說，在診斷出「抑鬱狀態」的幾週前，李文亮由於在微信群中提醒朋友有新病毒正在城市中傳播而受到警方的訓誡。他當時在武漢市中心醫院當眼科醫生，院方要求他寫一封自我批評。

根據多名協助紐約時報查核這份首度被公開病歷的醫生表示，2020年1月12日，李文亮因發燒、肺部感染等症狀入院。入院第3天，已經病重，需要給予氧氣支持。

病歷顯示，在同年2月5日，李文亮的病情嚴重惡化，肺炎加重，呼吸非常困難，當天下午，李文亮的醫生對他的肺和心臟功能進行多項檢查。到了2月6日上午，醫生在病程記錄中寫道，李文亮有多器官衰竭的風險。

除了醫療過程之外，這份病歷也顯示李文亮於2月6日晚上7時20分左右心臟驟停，雖然沒有明確說明他的心臟停止跳動，但記錄顯示醫療團隊開始對他進行心肺復甦術，這是一種在發生這類緊急情況時會進行的操作。接著，醫生給李文亮插管。記錄顯示，李文亮的瞳孔對光反射消失。

根據病歷，搶救持續了7個半小時以上，但李文亮的心臟一直沒有重新跳動。

最終，醫院宣布李文亮死於2月7日淩晨2時58分，政府的調查則引述了那個時間點「呈直線反應的心電圖」作為佐證。

然而根據B醫生提供的資料，其中有一份2月6日晚上9時10分左右的心臟彩色超音波報告，顯示當時心臟已經停止跳動。

B醫生曾在2月6日晚上9時左右抵達李文亮的重症監護病房，「當時見到他（李文亮）的時候，他就已經死掉了，按照正常流程的話已經是可以宣告死亡了。」

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「拖了這麼久時間才宣布，醫院確實沒有把我們當人看」，B醫生說，選擇在此刻向公眾講述原委是為了尊重他所知道的事實，這也正是當初李文亮所做的事。

醫院及負責調查機關皆不回應相關報道

報道提到，在取得這份資料並由醫學專家解讀後，曾多次試圖聯繫李文亮的醫療團隊，但沒有人同意回答問題。武漢市中心醫院新聞辦公室則表示，他們不接受國際媒體的採訪。

此外，負責調查李文亮之死的中國最高監察機關國家監委與中國駐美國大使館均沒有對此回應。

武漢中心醫院眼科醫師李文亮在2019年新冠疫情爆發之初，率先在社交平台微信的同學群組中示警。2020年1月3日，他被控「在網路上發布不實言論」而遭轄區派出所警示和訓誡，在「訓誡書」上簽名。

同年2月7日，李文亮因染疫病逝。而武漢於同年1月23日至4月8日封城。

責任編輯：李冰琪