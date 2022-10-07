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鄭州大幹30天保交樓期滿 近99%停工樓盤全面復工

社會熱點 12:36 2022/10/07

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河南鄭州「保交樓、穩民生、促發展」專項行動實施30天後，取得重要階段性成果，近99%停工樓盤全面復工。

《正觀新聞》報導，鄭州全市排查出147個已售停工、半停工商品住宅項目，其中145個實現全面、實質性復工。相關人員表示，2個未復工的項目目前已確定化解路徑：新密市凱旋山項目進入破產重整程序，新鄭市盛華學府項目開始破產清算，預計11月底前可實現復工。

當局表示，專項行動實施以來，鄭州市公安系統圍繞非法集資、偷逃稅款、挪用資金、騙貸等常見涉房領域犯罪開展調查取證，形成連鎖反應和強大震懾效應。共約談147家停工項目企業562家次，累計受理房地產領域違法犯罪案件50宗，立案偵辦31宗，採取強制措施37人，限制出境人數250人，促成資金回攏85.06億元（人民幣，下同）。

爛尾率最高城市 鄭州推政策助7重點房企紓困保交樓

最大「爛尾城市」鄭州宣布大幹30天 確保所有樓盤復工（更新版）

鄭州法院系統共解封相關專案37個；解封土地21宗，解封土地36.6萬平方米；解封房產379套，解封房產3.08萬平方米；解封帳戶380個，解封資金8.62億元；暫緩執行143件，暫緩執行金額1.2億元；符合破產條件的11個專案公司已全部導入破產重整程序。

另外，鄭州住房保障系統積極申請國家專項借款，獲得首批70億元專項借款資金支持，是全國爭取到專項借款支持最多的城市，目前借款已經足額撥付至具體項目的政府監管賬戶。

數據顯示，8月份，鄭州全市房地產開發投資比7月份增加24億元；商品房銷售84.61萬平方米，按年實現正增長；9月份，鄭州全市商品房銷售106.05萬平方米，按月增長25.34%。業內人士表示，鄭州房地產市場呈現穩定向好態勢，為推動「保交樓」創造良好的市場條件。

責任編輯：易燕丹

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