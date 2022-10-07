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中國9月外儲跌至3.02萬億美元 創近五年半新低

經濟脈搏 13:28 2022/10/07

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中國外滙儲備連跌兩個月。人民銀行公布，9月末外滙儲備為3.029萬億美元，按月減少259億美元，外儲規模降至2017年4月以來新低。

另外，9月底官方儲備資產中黃金儲備1,047億美元。以安士計，9月末黃金儲備6,264萬安士，與上月持平。

對於外儲走低的原因，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，9月跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延續基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模小幅下降。

「9月外儲下降的金額小於預期，中國外匯儲備經營收益還是良好。9月美元指數大漲，非美貨幣對美元匯率明顯下跌，匯率折算導致的外匯儲備減少可能超過300億美元。另一方面，由於主要央行在加息，所以債券價格也是明顯下跌。」中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，今年以來外匯儲備還是非常平穩，未來外匯儲備能夠穩定在3萬億美元到3.2萬億美元之間的高水平上。

展望未來，王春英稱，當前外部形勢更趨複雜嚴峻，全球經濟不穩定不確定因素明顯增多，國際金融市場波動加劇。但中國經濟總體延續恢復態勢，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，有利於外匯儲備規模總體穩定。

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責任編輯：易燕丹

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