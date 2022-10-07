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內地國慶周邊游人均花費增近30% 機票價格五年來最低

社會熱點 15:17 2022/10/07

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攜程發布《2022年國慶假期旅遊總結報告》稱，今年國慶七天假期，本地、周邊遊人均旅遊花費較去年同期增長近30%。另外，去哪兒平台數據顯示，國內航線機票平均支付價格650元（人民幣，下同），為五年來同期最低。

今年國慶多地倡導民眾「就地過節」，攜程報告指，本地遊、周邊遊、短途遊仍是主流，旅遊訂單佔比達65%，最火爆的本地周邊遊集中在：上海、北京、廣州、深圳、成都、重慶等城市。

在去哪兒平台上，自中秋以來，十一期間飛往上海、成都的國內航線機票預訂量漲幅明顯；上海酒店預訂量接近2021年同期水平。

【十一國慶】民宿價格暴漲逾10倍 天價「京郊遊」貴過歐洲

【十一國慶】內地本地及周邊遊訂單較中秋翻倍 多個景區爆棚

十一黃金周機票價格也創五年來同期最低，平均支付價格約650元，比2021年同期降低12%，較2019年低二成；10月3日至4日是假期價格窪地，低至500元。大城市周邊酒店、主題公園酒店預訂火熱，冷門旅遊城市的高星酒店，因低價服務好受到年輕人青睞，預訂量比2021年漲三成。

露營訂單按年增10倍

另外，在周邊遊趨勢帶動下，露營經濟繼續火爆。攜程數據顯示，國慶期間，露營旅遊訂單量按年增長超10倍，其中本地訂單佔比近八成，市外周邊訂單佔比15％。人均露營花費為650元左右，相較中秋露營人均花費貴30％左右。

上海、廣東、北京、浙江遊客更青睞長假露營，其中上海訂單佔比46％。國慶在攜程預訂露營遊的人群，30至39年齡區間的用戶佔比超六成，20至30年齡區間佔比15％。親子客群佔比超三成。其中，83％的使用者選擇過夜型露營產品。

責任編輯：易燕丹

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