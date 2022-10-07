台美日議員戰略對話擬11月舉行 聚焦台海形勢

日本眾議員古屋圭司擔任會長的日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」近日訪台，古屋圭司今日（7日）透露，「台美日國會議員戰略對話」擬定於今年11月第二次召開。

據台媒報道，古屋圭司在第六屆玉山論壇上說，雖然日本前首相安倍晉三在今年7月不幸離世，無法應約，但他所提倡的自由與開放的印度太平洋戰略，現在已經成為國際準則，「我們也將會繼承他的遺志」。

古屋稱，除了疫情之外，日台現在也正面臨著新危機，就是「台灣有事就是日本有事」成真。

古屋提到，美國總統拜登也表態，中國大陸若武力攻打臺灣，美國會協防臺灣。在遵守「一中」的同時，沒人希望中國大陸增加其軍事脅迫，當然也包括台灣，因為這樣的動作沒人會獲益，只會破壞區域和平與穩定。正因如此，志同道合的國家強化合作以阻止「台灣有事」成真，比起以往都來得更加地重要。

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古屋重申，台灣有事不僅意味著日本有事，也是共享自由、民主、法治、基本人權的國家有事。所以美日台應緊密合作，以捍衛國際社會的和平。

就安倍早前涉台言論，中國外交部曾回應指，台灣是中國的事，不關日本的事。日本個別政客接二連三在台灣問題上大放厥詞，妄議中國內政，中方對此表示堅決反對。

責任編輯：李冰琪