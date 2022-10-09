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國慶假期內地出遊4.22億人次 旅遊收入按年減近三成

經濟脈搏 17:47 2022/10/09

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據文化旅遊部數據中心測算，2022年國慶節假期7天，全國國內旅遊出遊4.22億人次，按年減少18.2%，按可比口徑恢復至2019年同期的60.7%。實現國內旅遊收入2872.1億元，按年減少26.2%，恢復至2019年同期的44.2%。

文旅部指出，全國文化和旅遊假日市場總體安全平穩有序。受疫情影響，本地游、周邊游仍是廣大居民出行首選，國慶假日期間選擇跨省游和省內跨市游的遊客比例分別下降了14.4和9.5個百分點。另外，激揚愛國情、喜迎二十大成為國慶假期休閒的底色。

央視新聞報道，全國旅客發送量較往年同期出現不同幅度地下降。全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量25554萬人次，日均發送3650萬人次，較去年年同期日均下降36.4%，較2020年同期日均下降41.4%，較2019年同期日均下降58.1%。

其中，公路預計發送旅客19,824萬人次，日均2,832萬人次，比去年同期日均少34.5%，較2020年同期日均少40.2%，比2019年同期日均下降58.7%；水路預計發送旅客463.93萬人次，日均66.3萬人次，較去年日均少24.8%，較2020年同期日均少36.6%，較2019年同期日均下降65.7%。

國鐵集團早前表示，今年9月28日至10月8日，為期11天，全國鐵路預計發送旅客6850萬人次，預計日均發送旅客623萬人次。翻查數據顯示，這比去年同期的1.1億人次減少了約38%。

內地國慶檔收官 票房大幅跌回8年前

內地國慶周邊游人均花費增近30% 機票價格五年來最低

責任編輯：袁瑋婧

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