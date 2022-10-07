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內地國慶檔收官 票房大幅跌回8年前

社會熱點 23:13 2022/10/07

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內地國慶檔期（10月1日至7日）電影票房僅錄得約14.9億元（人民幣，下同），比去年大跌近2/3，2014年來最低，新戲選擇少、消費意願弱是主要原因。

今年國慶檔以主旋律電影《萬里歸途》一枝獨秀，票房10.8億元，該片據稱由真實事件改編，講述中國外交官在海外的戰亂中如何協助撤僑，帶領同胞回家。隨後是另一主旋律電影《平凡英雄》，票房1.18億元，講述醫護、機組、警察及市民合力救助受傷男童。排第三的是喜劇《哥，你好》，票房7822萬元。

國慶向來被視為春節外最重要的電影檔期，票房金額自2014年後從未少於15億元，在2019年創下歷史新高的44.66億元，前年去年也分別取得39.67億元、43.88億元的佳績。

對於票房失利，有業界人士向內媒指，較大原因在於留給消費者的選擇餘地太小，無合家歡動作片等上映，讓消費者缺乏入場動力。受疫情等不確定因素影響下，製片公司該檔期的熱情也明顯降溫，《流浪地球2》、《紅海行動2》、《無名》等大片都瞄準了明年春節檔，《長空之王》亦在上映前臨時撤檔及延期。

上半年，內地疫情反覆令大量戲院停業，電影票房按年大跌近38%，清明、五一、端午等多個主要檔期營收慘淡。

責任編輯：陳建錫

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