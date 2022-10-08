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疫情反彈 9月財新中國服務業PMI降至49.3 6月以來首次收縮

經濟脈搏 10:32 2022/10/08

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內地多個省市疫情反彈，防疫措施收緊，中國服務業在經歷三個月的擴張之後，重現收縮態勢。9月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄49.3，較8月下降5.7個百分點，為6月以來首次落至榮枯線以下。

此前公布的9月財新中國製造業PMI下降1.4個百分點至48.1，與5月持平，同為近五個月來低點。兩大行業PMI回落，拖累財新中國綜合PMI放緩4.5個百分點至48.5，為6月以來首次降至收縮區間。

財新中國製造業PMI走勢與國家統計局不同，服務業和綜合PMI走勢則與統計局一致。此前國家統計局公布的9月製造業PMI上升0.7個百分點至50.1，服務業PMI下降3.0個百分點至48.9；綜合PMI放緩0.8個百分點至50.9，仍位於擴張區間。

內地9月財新製造業PMI降至48.1遜預期 市場信心明顯減弱

穩經濟一攬子政策實施 內地9月官方製造業PMI回升至50.1

從分項數據看，9月服務業經營活動指數和新訂單指數不同程度回落，均為6月以來首次降至收縮區間，顯示供需雙弱。受訪企業普遍表示，由於疫情及靜默管制等防控措施，服務業經營受限，需求減弱。

與之相反，服務業新出口訂單指數重回擴張區間，雖然擴張幅度有限，但結束了此前八個月的收縮態勢。企業反映，外需轉強支撐近期業務量回升，不過也有跡象顯示疫情繼續制約出口銷售。

服務業供需同時下滑，拖累就業加速收縮，9月服務業就業指數繼續處於收縮區間，降至6月以來最低。部分企業因削減成本或經營需求下降而減少用工，也有企業人員離職後未補充人手。疫情限制服務業經營，導致服務業積壓業務量指數連續第二個月高於臨界點。

由於原料和用工成本增加，9月服務業投入價格指數仍位於榮枯線以上，不過回落至近三個月來最低。成本上漲的壓力傳導至銷售端，服務業出廠價格指數在擴張區間加速上揚至七個月來最高。

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世界銀行大降今年中國GDP增長預測至2.8% 指清零擾亂經濟

服務業企業家樂觀度有所走弱，9月經營預期指數降至近六個月來低點，但仍高於臨界點。預期疫情將完全受控、市況將恢復正常、銷售將會復甦，支撐業界的信心，但疫情不知何時結束、流動性堪憂、全球經濟增速減弱跡象都為企業帶來憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，疫情管控措施對經濟的負面影響依然較為顯著。9月以來，多地疫情卷土重來，部分重點地區確診病例數目較8月明顯增加，市場供求再度承壓，經濟恢復基礎不牢固特征凸顯。當前經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、預期不穩，對此施策重點應集中與促進就業、發放補助、提振需求。並通過傳遞政策信號培育市場主體信心。

責任編輯：易燕丹

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