美國將31間中企列入未經核實清單 中方斥科技霸權打壓發展

美國宣布一系列針對中國的出口管制措施，以限制中國取得用於發展超級電腦的先進芯片，及製造先進半導體的能力，並將31間中國企業列入「未經核實清單」，限制對他們出口貨物。中國駐美大使館批評美方的行動是科技霸權，打壓發展中國家的發展。

美國商務部當地周五公布，將31間中國企業列入未經核實出口管制清單，包括記憶體大廠長江存儲等，指無法信任涉事公司可以負責任地處理敏感技術出口。根據規定，美國出口商向清單上的企業出口貨物前，必須進行額外調查，亦可能要申請更多許可證。

美國商務部指，中方可以利用有關、超級電腦及半導體等，建立包括大殺傷力武器在內的先進軍事系統，或者應用在大規模監控活動，侵犯人權，美國是因應環境變化訂立新的出口管制，保障國家安全及外交政策利益，確保繼續與盟友和合作夥伴協調，應對中國挑戰。

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另外，商務部同時將9間中國企業從清單中剔除，包括今年2月列入名單的藥明生物。新名單下周四（13日）生效。

新措施或令中國芯片產業倒退多年

路透報導稱，這一系列措施可能是90年代以來，美國對華出口技術政策的最大轉變。若措施見效，或迫使使用美國技術的美國及海外公司，切斷對中國一些領先工廠和芯片設計公司的支持。

有美國智庫專家指出，新措施雖然無法阻止中國發展半導體產業，但將會大幅放緩其產業發展腳步，致使中國芯片產業倒退多年。

中國駐美大使館批評美國的新措施是科技霸權，企圖利用自身的技術優勢，阻礙和打壓新興市場和發展中國家的發展，使中國和其他發展中國家處於產業鏈的低端，將導致全球供應鏈和產業鏈中斷，最終累己累人。

責任編輯：易燕丹

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