內地增1748宗本土病例 新疆疫情外溢至上海等地

內地昨日新增1748宗本土病例，包括447宗確診及1301宗無症狀感染。新疆疫情蔓延至上海、湖北等多個省市，自治區三名官員因疫情防控不力被免職。另外，內地國慶假期結束，多個省市要求節後上班需持核酸檢測陰性證明。

據通報，新增本土病例繼續以內蒙古佔最多，有637宗，大部分來自呼和浩特市。新疆錄348宗，大部分是無症狀感染個案，主要集中在烏魯木齊市。湖北急增108宗無症狀感染，大部分由新疆和西藏輸入。

上海再多23宗本土病例，其中17宗是由新疆到上海的人員或密切接觸者。其餘病例分布在北京、四川、廣東等多個省市。

內地增970宗本土病例 新疆：本輪疫情歷史上防控難度最大

北京：進返京要3天2檢 國慶假期後上班須持48小時核酸陰性證明

在新疆，本輪疫情持續2個月仍未實現「動態清零」目標，當局指個別領導幹部工作落實不力，導致局部區域疫情出現反彈、外溢，決定對烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍3人給予免職處理。

另外，十一長假結束，多地發佈節後上班要求。北京市疾控中心提醒，國慶假期後職工上班須持48小時核酸陰性證明。成都要求節後返崗、返校時，須提供24小時內核酸陰性證明。

山西太原發通知稱，省、市屬中小學校（幼兒園）、中職學校、民辦學校及培訓機構等，國慶假期結束後師生暫緩返校，暫停所有線下教學活動，轉為線上。

責任編輯：易燕丹

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