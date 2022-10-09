馬斯克建議將台灣設為「特別行政區」 引發兩岸官方不滿

全球首富馬斯克（Elon Musk）再發表具爭議言論，認為台海衝突無可避免，建議將台灣設為一個特別行政區，把部分控制權交給北京當局。言論引發中國大陸和台灣不滿。

在北京，外交部發言人毛寧昨日（8日）強調「台灣問題是中國的內政」，暗指馬斯克干涉內政；官媒央視新聞更指馬斯克發表不當言論。

毛寧在例行記者會上回應稱，首先，台灣問題是中國的內政，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。毛寧說，同時，中方將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

台灣的陸委會今天表示，馬斯克單純以企業投資利益考量提出的，台灣人民不會接受，歡迎馬斯克有機會來台訪問交流，實際瞭解台灣民主自由創新發展。

馬斯克接受英國《金融時報》訪問時表示，台海衝突是不可避免，屆時不只對在中國設廠的特斯拉（Tesla）產生潛在影響，蘋果公司等企業也會陷入困境，他估計全球經濟或因此大跌三成。

馬斯克建議成立「台灣特別行政區」，把部分控制權交給北京當局，而且可以有一個比香港寬鬆的安排，避免兩岸發生衝突，打擊全球產業。但他也指出，這樣做不會令所有人開心。

馬斯克的言論在台灣引起藍綠陣營反響，民進黨立委趙天麟在Facebook揚言抵制，直指：「我主張，若他的論述不改，就無限期抵制Tesla！」國民黨籍的新北市長侯友宜亦表示，捍衛台灣的決心永不動搖。

馬斯克先前因提供烏克蘭星鏈接收器，受到外界和烏克蘭政府讚賞。但他最近在Twitter發文，建議烏克蘭永久割讓克里米亞給俄羅斯，以換取和平，引來烏克蘭總統澤連斯基嚴詞批評。

責任編輯：易燕丹

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