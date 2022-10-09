中國成功發射綜合太陽探測衛星「夸父一號」

中科院空間科學先導專項研製的先進天基太陽天文台「夸父一號」，周日（9日）上午7時43分在中國酒泉衛星發射中心，採用長征二號丁型運載火箭發射升空，「夸父一號」衛星順利進入太空「逐日」的預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

此次衛星發射是中國長征系列運載火箭第442次航天飛行。

以中國傳統神話故事「夸父逐日」命名為「夸父一號」的先進天基太陽天文台（ASO-S），是由中國太陽物理學家自主提出的綜合太陽探測專用衛星。

這顆衛星以探測太陽「一磁兩暴」為科學目標。「一磁」即太陽磁場，「兩暴」是指太陽上兩類最劇烈爆發現象——太陽耀斑和日冕物質拋射。太陽物理學家將利用太陽活動第25周峰年的契機，觀察研究前述三者的形成、相互作用及彼此關聯，為影響人類航天、通訊、導航等高科技活動的空間災害天氣預報提供支持。

「夸父一號」設計壽命為4年，運行在距離地面約720公里的太陽同步晨昏軌道。搭載了全日面矢量磁像儀、萊曼阿爾法太陽望遠鏡和太陽硬X射線成像儀三台有效載荷。這三台載荷相互配合，可以實現在一顆近地衛星平台上對太陽磁場、太陽耀斑非熱輻射、日冕物質拋射日面形成和近日面傳播的同時觀測。

另借助萊曼阿爾法太陽望遠鏡，科學家將首次在萊曼阿爾法波段實現全日面和近日冕的同時觀測。

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責任編輯：易燕丹

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