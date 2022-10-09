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秦剛向馬斯克致謝：統一後台灣特區將享高度自治

社會熱點 21:56 2022/10/09

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特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）近日表示，建議把台灣變成中國的特別行政區，中國駐美國大使秦剛在社交媒體發文稱，感謝馬斯克對兩岸和平的呼籲和對建立台灣特區的建議，並表示統一後的台灣將作為特別行政區享有高度自治。

秦剛昨日（8日）在個人Twitter帳號轉發英國金融時報對馬斯克的專訪，並寫道：「我想感謝@elonmusk（馬斯克）對兩岸和平的呼籲以及他關於建立台灣特區的想法。」

秦剛並稱，和平統一、一國兩制是中國大陸解決台灣問題的基本原則，也是實現國家統一的最佳途徑；「在保證中國主權、安全和發展利益的前提下，統一後的台灣將做為特別行政區享有高度自治，並有廣闊的發展空間」。

秦剛還說，台灣人民的權益將得到充分保障，兩岸將共享民族復興的榮光。中國的和平統一也有利於亞太和世界的和平與發展。

央視新聞昨日要求中國外交部發言人毛寧評論馬斯克有關言論，標題指「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部回應」。

毛寧表示，台灣問題是中國內政，中國解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持和平統一、一國兩制的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。她還說，中國同時將堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

不過今日，毛寧對此又表示，「我們希望並樂意看到越來越多的人士理解和支持和平統一、一國兩制。至於你提到的民進黨當局的有關言論，根本不值一駁，無論民進黨當局說什麼都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的基本事實」。

馬斯克建議將台灣設為「特別行政區」 引發兩岸官方不滿

馬斯克認拋75%比特幣套現 理由扯上中國

秦剛對話馬斯克 指中美應互利合作

責任編輯：袁瑋婧

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