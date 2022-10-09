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內地增1748宗本土病例 首次檢出Omicron BA.5.1.7進化分支

社會熱點 17:02 2022/10/09

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內地國慶假期結束後，多個省市疫情反彈，昨日新增1748宗本土病例，包括441宗確診及1307宗無症狀感染，涉及內蒙古、新疆等地。北京和上海亦出現零星爆發，上海迪士尼暫停部分巡遊和演出。

另外，內地首次檢出Omicorn變異株BA.5.1.7進化分支，屬廣東韶關輸入個案，在此前報告陽性個案中未發現其他差異較小的序列。

國家衛健委通報，新症繼續以內蒙古佔最多，有631宗；其次是新疆，有436宗。其餘病例分布在廣東、四川、重慶等地。

北京存在10條獨立傳播鏈

北京新增6宗確診和2宗無症狀感染，自上月29日以來，當地累計有25宗本土感染個案，涉及朝陽、豐台和大興等八個區。

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北京市疾控中心副主任劉曉峰指，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，這25宗病例共存在10條傳播鏈，各傳播鏈間無流行病學關聯，為獨立傳播鏈。其中3條傳播鏈已至少連續5天無新增病例，基本得到控制，5條傳播鏈尚有零星新增病例。

上海多區核檢 迪士尼停巡遊

上海方面，再多2宗確診及19宗無症狀感染。市疾控中心副主任吳寰宇指，10月1日至7日共報告70宗陽性感染，絕大多數與外省疫情溢入關聯。近階段疫情涉及人數多，包括部分高校的學生和教師，相關風險場所也遍佈全市16個區，為疫情防控帶來極大挑戰。

上海迪士尼因應疫情暫停部分巡遊演出，遊客可以退改門票。

目前，上海全市16區均已規劃社區全民檢測，其中11個區今日進行全區及分區全員核酸篩檢。上海迪士尼度假區發佈通知，由於部分員工需要遵循疫情防控措施的要求，人手減少，需要暫停部分景點和現場娛樂演出，日間花車巡遊規模縮小，已購票的遊客可以退票或更改入場日期。

韶關部分區域採臨時管控

另外，廣東韶關市政府通報，當地本輪疫情主要有兩條傳播鏈，分別由Omicorn變異株BF.7進化分支和BA.5.1.7傳播，它們是傳染性極強、傳播速度極快的變異毒株。目前市內出現多宗多源頭、多鏈條的外地輸入新冠確診病例，引起連續發生陽性個案。

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韶關市政府表示，由於BA.5.1.7的極強傳染性，10月1日的一次聚餐，就把韶關多宗陽性病例綁在同一條傳播鏈上。

韶關市疫情防控指揮部對市內部分區域實施臨時性強化疫情防控措施，管控時間計劃持續至10日24時。同時，市轄三區各級各類學校10日前暫緩返校。民眾離開韶關前往其他城市，需持有48小時核酸陰性證明。

責任編輯：易燕丹

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