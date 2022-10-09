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人行三季度調查：近六成民眾偏向「更多儲蓄」

經濟脈搏 21:16 2022/10/09

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內地企業家、銀行家宏觀經濟熱度升溫，但民眾儲蓄意願仍強，佔比接近6成。據中國人民銀行今日（9日）發佈第3季調查報告顯示，企業家宏觀經濟熱度指數為26.9%，比上季上升0.4個百分點；銀行家宏觀經濟熱度指數為19.9%，較上季升2.1個百分點。

不過，三季度企業家、銀行家宏觀經濟熱度指數較上年同期大幅走弱，分別下降12.9個百分點及18.7個百分點。

傾向於「更多消費」的居民減少

此外，第3季，人行針對50個城市進行2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，儲蓄意願持續較強，傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.1%，依舊超過半數，但比上季減少0.3個百分點。傾向於「更多消費」的居民佔22.8%， 比上季減少1.0個百分點。傾向於「更多投資」的居民佔19.1%， 比上季增加1.2個百分點。

受訪儲戶未來三個月準備增加支出的項目，居民選擇比例由高到低排序為：教育（30.0%）、醫療保健 （27.2%）、大額商品（19.4%）、社交文化和娛樂（18.8%）、旅遊（17.3%）、購房（17.1%）、保險（14.1%）。

調查結果顯示，民眾收入感受指數由降轉升。本季收入感受指數為47.0%，較上季上升2.5個百分點。其中，高達69.7%的居民認為收入「基本不變」。此外，收入信心指數為46.5%，比上季上升0.8個百分點。

就業感受指數部分未見起色

就業感受指數部分則未見起色。本季就業感受指數為35.4%，較上季下降0.2個百分點。其中，其中，9.7%的居民認為「形勢較好，就業容易」，45.1%的居民認為「一般」，45.2%的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不准」。不過，就業預期指數好轉，錄得45.3%，較上季上升0.8個百分點。

另外，物價預期指數攀升。對下季物價預期指數為61.0%，較上季上升0.6個百分點。其中，28.1%的居民預期下季物價將「上升」，52.1%的居民預期「基本不變」；對下季房價，下降的預期超越上漲預期：14.8%的居民預期「上漲」，56.6%的居民預期「基本不變」，16.3%的居民預期「下降」。

責任編輯：蒯宇澄

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