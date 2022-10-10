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內地增近兩千宗本土感染 呼和浩特明起禁外來車輛進入

社會熱點 09:51 2022/10/10

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國慶小長假之後，多地本土疫情再起，內地昨日（9日）新增373宗確診及1566無症狀感染，合計近兩千宗。內蒙古新增佔比近三分一，首府呼和浩特市明日起原則上禁止該市以外的車輛進入。

內蒙古昨日新增119宗確診及559宗無症狀感染，總數678宗，是連續三日單日新增超過600宗，涉及呼和浩特、包頭等地。

呼和浩特今日通告，鑒於呼和浩特當前疫情的嚴峻性，為進一步防範疫情通過公路交通傳播擴散，最大限度降低疫情外溢和輸入風險，從明日（11日）零時起，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入該市。途經呼和浩特市的車輛需繞行。呼和浩特市居民暫緩返回該市。

此外，所有貨車及司乘人員進入呼和浩特須嚴格落實測溫、掃碼、查驗48小時內1次核酸檢測陰性證明等措施，一律進行落地核酸採樣，即採即走即追。進入呼和浩特後，點對點閉環運輸，貨車司乘人員全程不下車、不接觸，貨物即裝（卸）即走，在市域內不得隨意停靠。

在廣東，韶關錄得Omicorn變異株BA.5.1.7進化分支輸入個案，是內地首次檢出該序列。昨日廣東新增31宗確診及24宗無症狀感染，分布在廣州、深圳、珠海、佛山、韶關、惠州、雲浮、東莞、江門。

內地增1748宗本土病例 首次檢出Omicron BA.5.1.7進化分支

責任編輯：尹航

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