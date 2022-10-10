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上海再爆疫情 官方：網傳全市中小學下周上網課不屬實

社會熱點 12:32 2022/10/10

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上海疫情復發，昨日（9日）新增34宗新冠本土感染，多間學校暫停線下教學，9個區域被劃為疫情中風險區。對於網傳全市中小學下周改上網課，「上海發布」回應指消息不屬實。

有網民在認證主體是上海市人民政府辦公廳的微信公眾號「上海發布」上留言稱，為何（新增病例）越來越多，「上海發布」回應指，本次疫情病毒傳播速度快，波及面廣，涉及人數多。本市對相關區域和相關人員落實相應管控措施和核酸篩查。今天報告的34宗陽性感染者，除昨天發布的2宗社會面外，其餘均在閉環管控中發現。

「上海發布」還提醒來滬返滬人員，抵滬時按照有關規定配合做好落地檢；抵滬後24小時內就近進行核酸檢測。在抵滬後48小時內未完成1次核酸檢測的，將對其隨申碼實施展碼提示。

內地涉疫區域的來滬返滬人員，應在抵滬後盡快且不得超過12小時向所在居村委和單位（或所住賓館）報告，並配合做好隔離觀察、健康監測、核酸檢測等相應健康管理措施。

據稍早前消息，至少81間學校被通知師生暫不入校。網傳上海全市中小學下周上網課，「上海發布」回應指，經詢有關部門，網傳全市中小學下周停止線下教學、改上網課的信息不屬實。同時，在流調排查過程中，有的學校按照疫情防控相關要求，暫停線下到校上課，啟動線上教學。

另外，10月10日至15日，上海長寧區暫停開放區內文化娛樂場所。

內地增近兩千宗本土感染 呼和浩特明起禁外來車輛進入

責任編輯：尹航

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