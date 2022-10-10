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人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心

社會熱點 12:55 2022/10/10

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黨媒《人民日報》發表評論文章，強調「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。必須繼續保持對新冠疫情傳播的警惕，增強對疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作。

文章指，從國際看，全球新冠肺炎疫情仍處於高位，周邊國家疫情持續發酵，內地外防輸入壓力明顯增大。世界衛生組織警告，多個國家近期新冠感染、住院和死亡人數增加，隨著北半球流感季的到來，預計未來將出現新冠與流感等其他病毒同時傳播的局面，各國不應掉以輕心。

從國內看，當前疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點，持續面臨著境外疫情輸入和本土疫情傳播的風險，發生多地聚集性疫情風險依然存在。另外，病毒持續變異，分別屬於Omicron變異株的多個不同亞分支，傳播力和致病力並未減弱，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅。

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文章指，Omicron變異株具有傳染性強、傳播速度快、隱匿性高等特點，無症狀和輕症感染者較多，導致一些早期的感染者不易被發現，為疫情防控增加不少難度和挑戰。但各地立足於快速精準做好風險管控，積極應對，證明第九版防控方案對Omicron變異株是行之有效，中國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零。

另外，常態化疫情防控不是孤立的政策，而是一套複雜的運行體系。一方面，必須嚴格落實第九版防控方案等要求，堅決防止簡單化、「一刀切」和層層加碼；另一方面，也決不能放鬆防控、導致前功盡棄。

文章指，要不斷提高科學精準防控水平，優化疫情防控舉措，提高防控措施的科學性、精准性、有效性，才能盡可能減輕對經濟發展和群眾正常生活的影響，增強對當前疫情防控政策的信心和耐心。

責任編輯：易燕丹

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