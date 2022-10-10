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【中共二十大】防疫會後放鬆？美媒：或要等到這個時間

國情動向 14:02 2022/10/10

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中共二十大會於10月16日召開，各方關注二十大過後，中國政府會否放鬆防疫政策，加快推動經濟復甦。但美國傳媒綜合分析人士觀點認為，別抱太大期望。鑑於中國未來六個月政治日程依然繁重，分析料嚴格防疫政策至少會持續到明年第一或第二季。《人民日報》周一（10日）亦刊發文章，稱必須增強對當前疫情防控政策的信心和耐心。

《華爾街日報》引述濟容投資（Esoterica Capital）首席執行官劉沁東稱，如果期待中共二十大可能導致新冠防疫政策迅速轉變，這樣期望可能過高。他坦言，儘管二十大可能會消除一些政治不確定性，但不可能知道政策走向如何，目前人們只能靜觀其變，而只要中國繼續實施抗疫限制措施，企業和消費者的信心就恐難有實質性改善。

高盛宏觀研究部首席中國股票策略師劉勁津表示，高盛預測，中國嚴格的新冠防疫措施會持續到2023年第二季度末，這主要是由於未來六個月的政治日程繁忙，而且中國老年人口的疫苗接種率仍然較低。

無極資本管理有限公司（Infini Capital Management）首席執行官兼首席投資官錢濤則認為，防疫政策的放鬆可能會略早一些，預計在2023年第一季度末。他表示，當局會接受今年溫和的經濟增速，並已不止一次向公眾釋放出這一信號，這意味官員不太可能在今年內大幅改變政策，特別是動態清零這樣的全國措施。

也有分析暫不作任何預測。 Generali Investments高級經濟學家Christoph Siepmann說，沒人能真正保證事情會朝著一個或另一個方向發展，也沒有任何令人信服的論據表明這一點。

他認為，中國政府之所以在這麼長時間裏堅持動態清零，可能是因為中國的疫苗接種率相對較低，且老年人口眾多，這種情況下，官員幾乎沒甚麼動機在二十大結束後突然改變防疫政策方向。

百達財富管理（Pictet Wealth Management）首席投資官辦公室和宏觀研究主管Alexandre Tavazzi亦稱，政策動向仍十分不確定，預測中國結束動態清零政策幾乎是不可能的。他說，對政策調整的希望之前就破滅過，今年早些時候，在官員多次發出支持金融市場和經濟的信號後，政府推出了刺激措施，但力度不及預期。

人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心

雲南西雙版納爆疫 大批旅客滯留機場大白持槍戒備（多圖）

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責任編輯：連兆鋒

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