江西：鄱陽湖水位持續回升 已下調抗旱應急響應

鄱陽湖水位持續回升。江西省防汛抗旱指揮部辦公室消息稱，10月9日下午4時，鄱陽湖代表站星子站水位為7.31米，比原歷史最低水位高0.20米。

根據《江西省防汛抗旱應急預案》規定，經省防指總指揮同意，省防指決定自當日晚上8時起，將抗旱應急響應由二級下調至三級。

今年6月底以來，受異常高溫少雨天氣影響，江西省氣象乾旱發展迅速，江河湖泊的水資源乾枯快，鄱陽湖主體及附近水域面積屢創歷史新低，成為1961年有完整氣象記錄以來江西省氣象乾旱最嚴重的年份。9月23日6時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.10米，達到枯水紅色預警標準，刷新鄱陽湖1951年有記錄以來的歷史最低水位。

自7月12日，江西省局部開始出現重度氣象乾旱，一直持續至10月6日，江西大部分地區才迎來降雨。

信息日報報道，受強冷空氣影響，上周二（4日）江西省出現明顯的大風強降溫天氣，全省氣象部門人影作業隊伍抓住有利天氣形勢，大規模、超常規開展人工增雨作業。10月4日、5日，全省開展人工增雨作業97次，在自然降水和人工增雨作業的共同影響下，作業影響區普降小到中雨。

鄱陽湖水位跌至7.1米創歷史新低 江西首發枯水紅色預警

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責任編輯：易燕丹

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