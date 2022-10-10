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內地多間大行傳監管要求 年內增房地產融資至少1000億人幣

經濟脈搏 16:53 2022/10/10

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包括工行、建行、中行等多家大行傳達監管部門的通知，要求各地分行加大對房地產融資，每家年內至少再增加1000億元（人民幣，下同）。

據《財新網》報道，從多方信源獲悉，多家大行9月底時都傳達監管部門的通知，要求各地分行加大對房地產融資的支持力度；具體指標是要求每家大行年內對房地產融資至少再增加1000億元，融資形式包括房地產開發貸款、居民按揭貸款以及投資房地產開發商的債券。

報道引述一位大行總行的知情人士稱，是國慶節前的最後一周，收到監管部門通知，要求年內要新增至少1000億元的房地產相關融資。

建設銀行東部某二級分行的行長說，「沒有書面檔，電話口頭傳達的，聽說總行的指標是（年內）要新增1000億元。」

房地產網絡公司「諸葛找房」也指出，9月底有多家銀行傳達監管部門的通知，要求各地分行加大對房地產融資的支持力度。具體指標是要求每家大行年內對房地產融資至少增加1000億元，融資形式包括房地產開發貸款、居民按揭貸款以及投資房地產開發商的債券。有媒體多方求證，目前包含工行、建行、中行等多家大行均傳達了監管要求。

人行日前決定自10月1日起下調首套個人住房公積金貸款利率後，多地住房公積金管理中心紛紛公告響應。

截止周日（9日），據諸葛找房資料研究中心不完全統計，目前已有安徽、杭州、南京、東莞、新鄉、石家莊、寧波、南昌、威海、南寧、無錫、鄭州12個省市發佈下調首套個人住房公積金貸款利率的通知，調整後，5年期以下（含5年）由2.75%下調至2.6%，5年期以上由3.25%下調至3.1%。

鄭州大幹30天保交樓期滿 近99%停工樓盤全面復工

人行下調首套住房公積金貸款利率低至2.6% 樓市有望企穩回升（更新版）

責任編輯：袁瑋婧

 

 

 

 

 

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