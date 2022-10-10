  • 25°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國發現新物種「白蓋雞油菌」 網民：好不好吃？

社會熱點 20:26 2022/10/10

分享：

分享：

中國在浙江和海南兩地發現一種名為「白蓋雞油菌」的新物種，並將該發現發表於國際期刊《微生物學前沿》（Frontiers in Microbiology）。不少網民關注這種野生蕈類能不能食用，好不好吃。對此，專家提醒，現時了解有限不要採食。

新京報報導，白蓋雞油菌由海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室、浙江大學生命科學學院食用菌研究所等研究機構的科研人員，於2017年和2020年先後在海南鸚哥嶺、浙江天目山發現，經基因測序後確定為新物種。

據介紹，白蓋雞油菌菌蓋表面光滑，邊緣呈波浪狀，介於黃白色至淺奶油色之間，菌肉堅實，氣味不明顯。
       
浙江天目山國家級自然保護區管理局工作人員祁祥斌表示，新物種的發現，對於生態保護和生物進化研究，有十分重要的理論價值和現實意義，也證明自然保護區內的生態系統穩定、物種豐富，保護成效顯著。

這一消息經傳媒報道後引發熱議，不少網民表示「名字聽起來很好吃」想要嘗鮮，更留言詢問「能吃嗎？好吃嗎？」

對此，祁祥斌表示，白蓋雞油菌是雞油菌屬的一種，目前業內對這種新物種的了解比較有限，希望民眾不要採食，以免引起不良反應。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 食用安全 科研 生物學 浙江省 海南省 中國

下一篇文章

Leonardo批中國深海濫捕 官媒：歐美才應負主要責任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Leonardo批中國深海濫捕 官媒：歐美才應負主要責任
Leonardo批中國深海濫捕 官媒：歐美才應負主要責任
64歲教授線上開會時突被年輕女連環親 高校啟動調查（有片）
64歲教授線上開會時突被年輕女連環親 高校啟動調查（有片）
華為監事會副主席丁耘去世 年僅53歲 疑長跑後猝死
華為監事會副主席丁耘去世 年僅53歲 疑長跑後猝死
秦剛向馬斯克致謝：統一後台灣特區將享高度自治
秦剛向馬斯克致謝：統一後台灣特區將享高度自治
馬斯克建議將台灣設為「特別行政區」 引發兩岸官方不滿
馬斯克建議將台灣設為「特別行政區」 引發兩岸官方不滿
人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心
人民日報：躺平沒出路 增強對疫情防控政策信心和耐心
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款