中國發現新物種「白蓋雞油菌」 網民：好不好吃？

中國在浙江和海南兩地發現一種名為「白蓋雞油菌」的新物種，並將該發現發表於國際期刊《微生物學前沿》（Frontiers in Microbiology）。不少網民關注這種野生蕈類能不能食用，好不好吃。對此，專家提醒，現時了解有限不要採食。

新京報報導，白蓋雞油菌由海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室、浙江大學生命科學學院食用菌研究所等研究機構的科研人員，於2017年和2020年先後在海南鸚哥嶺、浙江天目山發現，經基因測序後確定為新物種。

據介紹，白蓋雞油菌菌蓋表面光滑，邊緣呈波浪狀，介於黃白色至淺奶油色之間，菌肉堅實，氣味不明顯。



浙江天目山國家級自然保護區管理局工作人員祁祥斌表示，新物種的發現，對於生態保護和生物進化研究，有十分重要的理論價值和現實意義，也證明自然保護區內的生態系統穩定、物種豐富，保護成效顯著。

這一消息經傳媒報道後引發熱議，不少網民表示「名字聽起來很好吃」想要嘗鮮，更留言詢問「能吃嗎？好吃嗎？」

對此，祁祥斌表示，白蓋雞油菌是雞油菌屬的一種，目前業內對這種新物種的了解比較有限，希望民眾不要採食，以免引起不良反應。

責任編輯：易燕丹

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