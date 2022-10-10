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史上最冷！九寨溝國慶7天僅211遊客 十一僅1本地人「包場」

社會熱點 21:25 2022/10/10

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內地二十大前夕疫情持續，國慶假期多地倡導就地過節，防疫嚴格，老派熱門旅遊景點九寨溝7天假期僅迎客211人，往年一天就有4萬遊客。

據南方週末報道，與往年「人擠人」不同，2022年國慶的九寨溝清冷異常。國慶前三天只有12名遊客，10月1日當天，只有一名遊客「包場」遊玩九寨溝。九寨溝景區工作人員對南方周末記者稱：「『包場』的遊客不是從外面進來的，是當地人。」

事實上，整個國慶期間，單日可容納4.1萬人的九寨溝景區僅迎客211位。7天迎客人數人分別為：1人、7人、4人、55人、60人、53人、31人。

211名遊客不及2021年同期的零頭。2021年國慶節期間，九寨溝景區迎客171299人次。報道引述景區工作人員稱，往年國慶期間，九寨溝沒有出現過這種客流量極少的情況。

報道指，國慶節期間九寨溝「爆冷」，或與當地的疫情防控政策有關。景區工作人員介紹，進入阿壩州前需要五天三檢，落地後需要三天三檢，且最後一次核酸報告須在24小時內，方可預約景點門票。這也是九寨溝景區前三天的遊客數量只有個位數的原因。

九寨溝不是個例，國慶期間，阿壩州轄內的黃龍風景區和四姑娘山的遊客數量均為個位數，甚至無人遊覽。

九寨溝上述景區工作人員解釋，9月4日至30日，阿壩州轄內的所有景區因疫情防控原因全部關閉，不接待遊客。所以，景區在國慶期間防疫政策比較嚴格，來遊玩的遊客很少。截至9月3日，阿壩州本輪疫情累計報告新冠肺炎感染者103例。

「我們這邊地廣人稀，醫療條件不如大城市。出現病例大家就比較緊張。」上述景區工作人員稱。

多個熱門旅遊地假期封控

國慶期間「爆冷」的景區除了九寨溝，不乏以往熱門旅遊目的地。如西藏拉薩、新疆烏魯木齊、雲南西雙版納、海南三亞等。

剛在國慶前疫情平穩的三亞，假期又出現本土疫情，航班管家數據顯示，2022年9月30日—10月3日，三亞鳳凰機場日均航班量僅113架次。

雲南西雙版納也未迎來自己的「黃金周」。西雙版納勐海縣上周二（4日）進入靜默管理期。湖南鳳凰古城也在上周四（6日）全域靜默管控。

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責任編輯：袁瑋婧

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