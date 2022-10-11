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事關穩經濟大盤 內媒：需迫切解決進一步激發消費市場活力

經濟脈搏 09:56 2022/10/11

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內地面臨穩增長壓力。內媒《證券日報》發文稱，在疫情等多重因素作用下，如何進一步激發消費市場的活力、持續助燃「煙火氣」，是當下迫切需要解決的問題，對於穩住經濟大盤也至關重要。

文章提出，展望四季度，穩經濟、促消費，需要更精準的抓手。首先，在精準防控基礎上，鼓勵重點行業和領域的消費模式創新和跨界融合，持續拓展文旅、養老消費等，激活農村消費，激發多元市場活力。

其次，對企業扶持措施更加精準化，通過多元方式方法為企業減負，切實落地減稅退稅降費、讓利補助等政策，加大對餐飲旅遊等行業中小企業的紓困力度，適度擴充融資通路，發揮擴產撬動作用，從而穩定人員收入，促進消費轉化。

第三，各地政府除了活用專項經費，發放消費券，還應主動聯動協會、線上線下頭部企業，推出更「接地氣」的惠企利民政策。適當通過杠杆拉動消費，抓好接下來的「雙11」「雙12」等消費節點，進一步增加消費場景、提升消費能力。切實鼓勵商戶提供物美價廉、保質保量的好商品。

文章稱，面對內外部複雜多變的形勢，內地實施一系列針對性政策措施，促消費市場走出了上揚曲線，韌性顯現。國家統計局發布的數據顯示，今年1月份至8月份，社會消費品零售總額按年增長0.5%。其中，8月份社會消費品零售總額按年增長5.4%，比上月加快2.7個百分點。

而在剛剛過去的國慶小長假，國內旅遊出遊4.22億人次，按可比口徑恢復至2019年同期的6成。

史上最冷！九寨溝國慶7天僅211遊客 十一僅1本地人「包場」

責任編輯：尹航

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