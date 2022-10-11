【中國樓市】促樓市成交 佛山等內地19城發買樓消費券

進入樓市「銀十」傳統旺季，廣東佛山、江西南昌等多地加碼出招，包括發放消費券，優惠涵蓋買樓、裝修、家電。分析認為，此舉可變相減輕購房者購房資金壓力，進而提升購房意願，帶動樓市成交。

發放消費券可補貼購房成本 及帶動相關行業

據內媒澎湃新聞不完全統計，至少包括河南鄭州、內蒙古呼和浩特、浙江舟山、山東棗莊、山東濟寧、廣西合山、重慶、福建泉州、山東聊城、寧夏銀川、江西南昌、貴州遵義、廣東佛山、貴州黔西南、廣東江門，以及吉林省的吉林市、延吉、長春、四平等19個地方政策中提及購房發放消費券等相關活動。

以江西南昌為例，紅谷灘區開展的購房促消費活動中提到，活動期間事實購買紅谷灘區新建商品住宅的自然人，且已完成合同備案登記的，對《商品房買賣合同》記載的購買建築面積90平方米以上（含90平方米）的新建商品住房，網簽時間為2022年10月1日至12月31日的每套發放4萬元（人民幣，下同）消費券；對購買建築面積90平方米以下的新建商品住房，網簽時間為2022年10月1日至12月31日的每套發放3萬元消費券。

消費券有效期至2023年3月31日，購房人可憑消費券在指定商戶消費。

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在河南鄭州，當地發放購房家居家電消費券6000萬元。凡在2022年9月1日至2022年10月31日之間(以網簽備案時間為準），在鄭州市域內購買商品住宅(不含二手房和商業用房)且完成網簽備案手續的個人消費者，每人可申領家居家電消費券5000元。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，今年已有多地進行過消費券發放工作，促進當地消費需求。從消費券類型來看，其適用範圍多針對零售業、餐飲、文旅等受疫情影響嚴重行業。對房地產行業而言，部分購房補貼以消費券形式發放，或在各地房交會上發放部分消費券，在促進居民購房積極性的同時，釋放消費需求。

陳文靜指出，部分消費券針對電器、家具等房地產上下游產業鏈進行投放。從目前市場反饋的情況來看，購房消費券對市場情緒短期有帶動，但對市場的實際提振效果並不明顯。

諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪認為，多地新政提及購房發放消費券，對房地產及相關行業的發展具有一定積極意義。此舉不僅能夠在一定程度上促進購房需求釋放，如契稅補貼券、家電消費券，也是變相減輕購房者購房資金壓力，通過抵消一小部分購房花銷或降低購房群體裝修、家居環節的成本，進而提升購房意願，帶動樓市成交。同時，還能帶動房地產相關板塊的家電、裝修等行業的消費活躍度走高。

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責任編輯：尹航

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